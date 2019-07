Publicidad

































Aunque la información sobre el Ébola y sus métodos de contagio se pueden encontrar en los medios de comunicación y portales especializados de salud, en Estados Unidos, debido a los casos recientes de Ébola, muchos padres temen por la vida de sus hijos y familia. Y por eso dan consejos que para muchos pueden resultar absurdos y en otros casos, extremos.

Esto se ha podido ver en una tendencia que ha sido viral en las redes sociales de este país y en chats que algunos internautas han publicado. Allí conversan con sus madres, que les dicen que porten máscaras en su trabajo o en el vuelo (el Ébola no se transmite por el aire), que usen guantes, que no respiren, que no coman ni toquen nada, o inclusive, que si están con gripe y se sienten enfermos “no lo muestren porque en el avión pensarán que ustedes tienen Ébola”.

En la galería de arriba, que recomendamos ver en pantalla completa, hallarán los consejos más absurdos que han dado los padres a los hijos que van a viajar o que están en ciudades donde se han descubierto casos de Ébola. Por si aún tienen dudas, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad:

“Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquido”.

Aquí pueden saber más sobre la enfermedad. Y quizás no mandar a sus sobrinos o a conocidos a usar máscaras y guantes a plena luz del día.

