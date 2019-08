Publicidad























Avengers: My Ultron Will Go On from Martin Revelation Films on Vimeo.

En Internet es posible encontrar de todo. En esta ocasión, un usuario subió a Vimeo un mashup entre el trailer de “Avengers: Age of Ultron” y la recordad canción principal del soundtrack de “Titanic”, “My heart will go on”, interpretada por la canadiense Céline Dion.

El contraste entre la destrucción y la voz de Céline es una de las cosas más graciosas del siguiente video: