Publicidad







Porto Alegre (Brasil), 26 oct (EFE).- La presidenta brasileña y aspirante a la reelección, Dilma Rousseff, depositó hoy su voto en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, tras reconocer que la campaña electoral, la más impredecible en los últimos 25 años, tuvo “momentos lamentables”.

La mandataria llegó al local de votación poco después de las 8.30 hora local (10.00 GMT) y antes de votar saludó a los miembros de la mesa instalada en la escuela pública Santos Dumont, en el barrio de Assunção.

La presidenta, quien se mostró sonriente y relajada, posó para los fotógrafos y bebió hierba mate en “chimarrón” antes y después de emitir su voto.

Poco antes de acudir al colegio electoral, Rousseff participó en un desayuno en el que reconoció que la campaña electoral de este año “fue diferente” y tuvo “momentos lamentables”, “en los que el nivel no fue muy alto”.

“Tuvo momentos lamentables, formas de trato indebidas y creo que eso fue rechazado por la población. Creo que a la población no le gustó”, comentó Rousseff, quien precisó, no obstante, que no toda la campaña estuvo marcada “por el bajo nivel”.

En las últimas semanas, la presidenta y el líder opositor, Aécio Neves, protagonizaron una de las campañas electorales más combativa de los últimos años, en la que abundaron los ataques personales, las falsas acusaciones, las provocaciones y las ofensas.

Está previsto que 142,8 millones de votantes regresen este domingo a las urnas para elegir a su presidente para los próximos cuatro años y a 14 de los 27 gobernadores, en una elección en la que no hay por el momento un claro favorito.

Neves emitirá su voto en su cuna política, Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral del país, que en la primera vuelta fue favorable a su adversaria por un estrecho margen del 3,73 %.

Belo Horizonte, 26 oct (EFE).- El candidato socialdemócrata Aécio Neves depositó hoy su voto en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil, que en la primera vuelta fue favorable a la presidenta Dilma Rousseff por un estrecho margen.

El abanderado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) llegó a la sede electoral sobre las 10.30 hora local (12.30 GMT) acompañado de su mujer, la modelo Leticia Weber.

Tras depositar el voto, Neves posó para los fotógrafos y mostró su comprobante de votación, con los pulgares en alto en señal de confianza.

El líder opositor tiene previsto esperar los resultados en la capital de Minas Gerais, estado del que fue gobernador entre 2003 y 2010.

Los centros de votación instalados en el país estarán abiertos hasta las 17.00 hora local (19.00 GMT) aunque, por los diversos husos horarios que existen en el extenso territorio brasileño, el estado de Acre, en la frontera con Perú y Bolivia, cerrará tres horas más tarde.

A partir de ese momento podrán ser divulgados sondeos a pie de urna y también, una vez que cierren las mesas en todo el país, el Tribunal Superior Electoral tiene previsto comenzar a difundir sus primeros boletines con resultados oficiales.

Sao Paulo, 26 oct (EFE).- Un elector fue asesinado hoy a tiros en un centro de votación del noroeste de Brasil cuando procedía depositar su voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran en todo el país, informó la Policía Militarizada (PM) a medios locales.

El crimen tuvo lugar en la escuela de la localidad de Mossoró, en el estado de Río Grande do Norte, cuya capital es la turística ciudad de Natal, y las autoridades se vieron obligadas a cerrar la sede hasta la retirada de los forenses.

Según la Policía, la víctima, un joven de 20 años identificado como Robson Diego de Moura Soares, que estaba en la fila de la votación cuando un hombre disparó contra él.

“Lo que sabemos es que miembros de varias pandillas se encontraron aquí dentro del colegio y se sorprendieron. En el intercambio de disparos, el muchacho fue tiroteado”, explicó un portavoz de la Policía a medios locales.

Las mismas fuentes no informaron si Diego de Moura formaba parte de una de las bandas.

La ciudad de Mossoró es una de las 191 localidades brasileñas en las que ha sido reforzada la seguridad pública durante los comicios con la presencia de militares. EFE