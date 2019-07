¿Qué es más peligroso, alcohol o marihuana? empezó el debate

Alejandro Gaviria, ministro de Salud, citó esta semana las palabras de Mark Kleiman, uno de los estudiosos más importantes en los Estados Unidos y en especial uno de los principales expertos en el tema de las drogas en su país, afirmando que “en muchos aspectos fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol”.

La declaración, que se dio en la audiencia de inicio a los cuatro debates necesarios para aprobar el proyecto de ley que busca regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis, dejó reacciones encontradas.

Sin embargo el Ministro argumentó que no se trataba de una opinión personal, “sino que es una evidencia científica después de estudios exhaustivos”.

El Universal consultó con el psiquiatra Edwin Herazo, director del Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, sobre si realmente es más segura la marihuana en relación con el consumo de bebidas alcohólicas.

“Es más peligroso el alcohol. Porque la evidencia ha demostrado que quienes consumen alcohol están más asociados a accidentes de tránsito, lesiones personales, homicidios, y a cometer delitos, que quien consume marihuana, por ejemplo”, explicó Herazo.

Respecto a los impactos o al riesgo del alcohol y la marihuana en el cuerpo del consumidor, el Director del Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, indicó que no hay claridad, ni se puede hacer una afirmación rotunda sobre este punto, pues no se conocen a profundidad los efectos neuropsiquiátricos tanto del alcohol como de la otra sustancia.

Sin embargo Herazo sostuvo que “el alcohol como sustancia química está asociada a los mayores problemas de salud en el corto y mediano plazo que sustancias como la marihuana. Probablemente la marihuana a largo plazo tenga unos efectos importantes a nivel cognitivo, es decir, en las facultades intelectuales”.

¿Y la dependencia?

“Esa respuesta no hay forma de darla en un país como Colombia por una razón técnica que es la siguiente: como quiera que el alcohol es una sustancia legal y de uso social extendido, el punto de comparación no es similar al tomar como referencia la marihuana. Cualquier cosa que se afirme es una suposición”, explicó Herazo con respecto al grado de dependencia que puede desarrollar el consumo de estas dos sustancias.

Además, el psiquiatra sostuvo que en Colombia el alcohol es mucho más dañino que la marihuana.

“Que tomen pero que no fumen marihuana”

Este medio preguntó a los cartageneros cuál de las dos sustancias creían más dañinas para las personas, y en especial para los jóvenes. Y en Cartagena las opiniones también están divididas.

Algunos indicaron que la marihuana es mucho peor. “La marihuana es algo que daña a las personas. Que mis hijos tomen, pero que no fumen marihuana”, dijo Rosiris Morales.

Mientras que otros explicaron que es contradictorio que una sea legal y la otra no. “Si por lo menos la marihuana es medicinal, no se entiende por qué no es legal, y el alcohol que hace más daño, sí lo es”, afirmó Javier Obredor.

