Miller suma su octavo mejor resultado de entrenamientos a ritmo de récord

Sepang (Malasia), 25 oct (EFE).- El australiano Jack Miller (KTM) sumó su octava mejor clasificación de entrenamientos y lo hizo a ritmo de récord del circuito de Sepang, para ser el mejor colocado mañana domingo en la formación de salida del Gran Premio de Malasia de Moto3.

Miller marcó un mejor tiempo de 2:12.450 a dos vueltas del final de la tanda de clasificación, en la que el líder del mundial, el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Honda), se fue al suelo sin consecuencias para su integridad física pero con daños materiales en la moto que le impidieron continuar.

El récord de la pasada campaña estaba en 2:13.280 en poder de Luis Salom (KTM), que esta mañana batió el inglés John McPhee al rodar en 2:12.734.

El español Efrén Vázquez (Honda) fue el primer líder de la tanda oficial de pruebas al marcar en el segundo giro un 2:13.348 que por apenas once milésimas de segundo superaba el registro del australiano Jack Miller (KTM), quien después de todos los problemas de las tandas libres, en las que sus rivales se colocaban tras su rebufo, salió dispuesto a deshacerse de todos.

Por entonces, los dos pilotos del equipo Estrella Galicia 0,0, Alex Márquez y Alex Rins, se encontraban en la sexta y octava posición, aunque todavía por debajo de los registros que acreditaron durante las sesiones libres y con un desenlace final para ambos que no fue el esperado.

El checo Jakub Kornfeil, en las filas del equipo KTM del madrileño Jaime Fernández-Avilés, fue el siguiente líder de la sesión oficial, aunque su privilegiada posición duró poco al conseguir en el siguiente giro el británico John McPhee romper la barrera de los dos minutos y trece segundos (2:12.909), como ya lo había logrado por la mañana en la última tanda libre (2:12.734).

Lo mejor de los entrenamientos estaba por llegar, con la última entrada en talleres para cambiar de neumático trasero, pero en esos instantes ya se produjo en primer descarte importante, pues el líder del mundial, el español Alex Márquez, se fue al suelo cuando era quinto y tiraba con fuerza para ganar posiciones.

En tanto, su máximo rival en la pelea por el título, el australiano Jack Miller, comenzó una nueva vuelta rápida en la que mejoró sustancialmente las diferencias en cada parcial y ello le colocó primero con un tiempo de 2:12.450 que era casi medio segundo más rápido que el registro protagonizado por McPhee.

Se podría considerar que Miller dio un contundente golpe de autoridad casi en el mismo momento en el que Alex Márquez sucumbía a la presión y se iba por los suelos, dejando el camino expedito a muchos de sus rivales para que le pudiesen postergar aún más en la clasificación oficial de entrenamientos.

Pero al registro conseguido por Alex Márquez no se pudo acercar ningún otro piloto y al menos mantuvo la segunda línea de la formación de salida el piloto de la escuadra Estrella Galicia 0,0, no así su compañero de equipo Alex Rins, quien no se sobrepuso a la caída que sufrió por la mañana y acabó en una retrasada decimoséptima plaza.

Miller consiguió un nuevo récord de vuelta rápida del trazado malayo, además de bajar en 1,4 segundos el mejor tiempo que el año pasado protagonizó el español Luis Salom (KTM), para ser el más rápido de la categoría y dejó claro su ritmo para la carrera, muy superior al de sus rivales, pues quien más se acercó, el británico John McPhee, acabó a casi medio segundo.

Sepang (Malasia), 25 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Honda), quinto mejor tiempo de entrenamientos en Moto3, no se preocupó por tal circunstancia y aseguró que se atrevería a decir que de ritmo están “un poco mejor que Miller”.

“Miller ha cuadrado la vuelta perfecta, que es lo que no nos ha pasado a nosotros y ha hecho una gran clasificación, hay que decirlo, pero nosotros de ritmo estamos muy bien y me atrevería a decir que un pelín mejor que Miller y, si hay que liderar la carrera, puedo hacerlo”, agregó Márquez.

En cuanto a la caída que sufrió, Alex Márquez explicó: “Fue en la curva seis, en la que tenía dudas de si había un pelín más y he intentado cambiar un poco la trazada pero había unos baches fuera que no esperaba, bueno al menos he probado y ya sé dónde está el límite”.

“Igual lo he hecho un pelín antes de lo que debía porque quedaban cinco minutos, pero lo he intentado y es con lo que me quedo y lo bueno es que no he perdido ninguna posición, y es algo que no me esperaba, así que salir quinto está bien”, recalcó el piloto de Estrella Galicia 0,0.