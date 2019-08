Rabat se pone al frente de la clasificación en cuanto se seca el asfalto

Publicidad



Sepang (Malasia), 24 oct (EFE).- El español Esteve “Tito” Rabat (Kalex) se puso al frente de la clasificación de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Malasia de Moto2 que se desarrolla en el circuito de Sepang en cuanto el asfalto se secó después de la intensa lluvia caída al principio de la sesión oficial de MotoGP.

En los primeros minutos de entrenamiento apenas siete pilotos salieron a pista, los españoles Nicolás Terol (Suter), Maverick Viñales (Kalex) y Luis Salom (Kalex), entre ellos, a la espera el resto de participantes de que mejorasen las condiciones de la pista para evitar una caída que les dejase sin disputar los mismos al disponer de una sola moto cada piloto.

Lo cierto es que al final la jornada de Moto2 acabó reducida a poco más de veinte minutos, en los que ya salieron todos los pilotos; el asfalto estaba prácticamente seco y los registros se equipararon a los de la mañana.

En esta ocasión quien tomó la iniciativa fue “Tito” Rabat, que en la octava vuelta se puso al frente de la clasificación provisional con 2:08.004, que era algo más de dos décimas de segundo más rápido que su anterior registro y le colocaba con una ventaja de casi medio segundo sobre Maverick Viñales (Kalex) y ya ocho décimas respecto al francés Johann Zarco (Caterham Suter).

Zarco, que fue el más rápido por la mañana, no pudo repetir su actuación en la tanda vespertina, en la que se tuvo que conformar con la quinta posición.

Rabat dominó con mano de hierro la sesión y aún se permitió en su último giro volver a rebajar su mejor tiempo hasta 2:07.729, el único que bajó a ese segundo, volviendo a poner la ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, Viñales, cerca del medio segundo.

La tercera plaza fue para el finlandés Mika Kallio (Kalex), que llegó a colocarse segundo, pero acabó tras los dos españoles punteros de la categoría a poco más de siete décimas de segundo.

Clasificación de la primera jornada de entrenamientos libres de Moto2:

.1. Esteve Rabat (ESP/Kalex) 2:07.729 a 156,2 km/h.

.2. Johann Zarco (FRA/Caterham Suter) 2:08.048

.3. Maverick Viñales (ESP/Kalex) 2:08.204

.4. Thomas Luthi (SUI/Suter) 2:08.287

.5. Sandro Cortese (GER/Kalex) 2:08.324

.6. Mika Kallio (FIN/Kalex) 2:08.440

.7. Jonas Folger (GER/Kalex) 2:08.444

.8. Luis Salom (ESP/Kalex) 2:08.467

.9. Takaaki Nakagami (JPN/Kalex) 2:08.564

10. Ricard Cardús (ESP/Tech 3) 2:08.616

11. Julián Simón (ESP/Kalex) 2:08.724

………

15. Axel Pons (ESP/Kalex) 2:08.857

20. Nicolás Terol (ESP/Suter) 2:09.166

24. Jordi Torres (ESP/Suter) 2:09.503

34. Román Ramos (ESP/Speed Up) 2:11.701.

Sepang (Malasia), 24 oct (EFE).- El español Esteve “Tito” Rabat (Kalex) consiguió el mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de Malasia de Moto2, que resultó algo complicada por la lluvia que cayó en algunos momentos y sobre los que explicó que “cuando quedaban veinte minutos o un cuarto de hora para el final” han podido “salir a dar una vueltas que han sido muy productivas”.

“Ha sido un poco mixto, no hemos podido entrenar y hemos tenido que esperar a que se secara, no se podía hacer ni en mojado ni en seco y cuando quedaban veinte minutos o un cuarto de hora para el final hemos podido salir a dar una vueltas que han sido muy productivas ya que hemos podido probar neumáticos, puesta a punto y desarrollos para la carrera”, recalcó Rabat.

“Me siento bien en esta pista, ya el año pasado me sentía bien, pero vamos a ver si mañana damos un paso adelante como hacemos todos los fines de semana y lo importante será la carrera, ver si puedo evolucionar, ya que normalmente ahora cuando estoy bajo presión no acabo de hacer las carreras igual que en los entrenamientos, salen bastante peor y vamos a ver si puedo mejorar mi nivel”, reconoció el líder del mundial.

Su planteamiento para la carrera no cambiará de ninguna manera pues “Tito” se la planteará “como en todas las carreras”. “Intentaré dar el ciento por ciento, trabajar con mi equipo, mejorar y ya está, muy centrado en la carrera, lo demás no importa”.

A “Tito” Rabat le basta con un séptimo puesto y quizás por eso afirmó: “No estoy igual de nervioso que estaba en Japón o Australia, en donde un fallo se podía pagar más caro, pero de todas maneras no está hecho, todo el mundo habla como si estuviera hecho, excepto mis mecánicos, y hay que estar centrado, esta es otra carrera más. Me juego mucho pero en mi mente no me juego nada y hay que salir sin hacer locuras para intentar ganar la carrera”.