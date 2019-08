Conmovedor: Estos perros no se cansan de esperar a su dueño, el soldado abatido de Ottawa

Publicidad























Lo que más ha conmovido a los canadienses por el asesinato de Nathan Cirillo- reservista que cayó abatido a tiros por el fundamentalista islámico Michael Zehaf- Bibeau- no solo ha sido el dolor de su familia: También las fotos que revelan cómo los perros que adoptó siguen esperando a un dueño que no llegará.

Cirillo era uno de los guardias que custodiaba el monumento al Soldado Desconocido en Ottawa. No pudo defenderse cuando fue atacado, pues su arma no estaba cargada. Era reservista de la compañía Argyll and Sutherland Highlanders de Canadá y quería entrar a la agencia de servicios fronterizos de su país. Era padre soltero, de un niño de 6 años. Y en sus redes sociales se veía el inmenso cariño que tenía hacia sus perros, que siguen velando por su regreso. Hacía poco, había adoptado a un perro callejero y le dio un nuevo hogar, informó The Huffington Post.

Varios canadienses, incluido el primer ministro, Stephen Harper, fueron a dar sus condolencias al difunto y a su familia. De manera multitudinaria, han puesto banderas y otras clases de tributos en el lugar donde Cirillo fue tiroteado. Por su parte, la madre de Zehaf- Bibeau solo pudo expresar sus disculpas y condolencias a la familia del reservista, que aún no puede creer lo que pasó con alguien a quien consideraban un “gran hombre”.