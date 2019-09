Kristen Stewart explica por qué dejará la actuación

“Voy a tomarme un descanso porque he trabajado [sin descanso] por dos años. Soy una actriz y esa es mi carrera pero, habiendo empezado tan joven, siempre me sentí intimidada e insuficiente cada vez que pensaba en otras formas de expresión artística donde me gustaría incursionar. Voy a dejar de actuar por mucho tiempo.

“Voy a comprar una casa-estudio en Los Ángeles y voy a hacer cosas con las manos. Tomé esa decisión hace unas cuantas semanas. Estoy haciendo muchas cosas. No sé cómo las mostraré al mundo. Pero no quiero ser la única que las vea”.