Ternura a la inversa

Cuando uno baja por la calle 34 y pasa la Caracas tiene dos opciones: coge a mano derecha, se mete a Profamilia y pide una pastilla del día después, o se espera unos meses, elige el andén izquierdo y le saca una ecografía al feto.



Y si uno mira bien, ambas costumbres son socialmente aceptadas, pero no por eso tienen que gustarnos. Mucho se ha debatido en torno al aborto, y aunque tomarse una pastilla no es precisamente abortar, sí es evitar un posible embarazo. En cuanto a la ecografía, debo decir que me parece una de las aberraciones más grandes de nuestra sociedad, caracterizada por excentricidades como las tetas de silicona, las zonas VIP y el blanqueamiento anal.



Porque yo entiendo que la gente se ponga feliz cuando va a tener un hijo, pero lo que no me cabe es la glorificación de la infancia. Sí, los niños son el futuro del mundo, hay que cuidarlos, quererlos y respetarlos, pero su defensa se ha convertido en secta intolerante, en una estrategia para facturar dinero y obtener votos. Ahí tienen ustedes La voz kids, donde un canal gana rating a punta de ternura, es decir, de explotar de alguna manera a unas personas en formación que no tienen muy claro lo que hacen, pero al mismo tiempo los seguidores del concurso defienden a los niños a capa y espada.



Pero vamos a las ecografías, que si las detalla verá que son horribles. Porque por un lado está el milagro de la vida, pero por otro el hecho de que si un recién nacido es feo, un feto es sencillamente desagradable, y eso no tiene nada que ver con que a uno le gusten o no los niños. Encima dice la leyenda “Conozca a su hijo antes de nacer”, como si los padres no fueran a tener toda la vida por delante para compartir con ellos. Vive uno encontrándose con padres orgullosos, como si tener un hijo requiriera de superpoderes. Hoy somos siete mil millones y para el 2100 (aquí no más) habrá once mil millones de habitantes, así que una rareza no es que seamos.



Hace unas semanas una amiga quiso compartir por Facebook la primera ida al baño de su primer hijo. Traté de ponerme en sus zapatos y entender su emoción, pero no comprendí por qué tenía que colgar en una red social una pila de mierda, porque, lazos familiares a un lado, eso era lo que se veía en la foto. Lo peor es que el post se llenó de likes y de comentarios de felicitación, lo que me hizo sentir como un anormal porque no me alegré con la imagen. A veces pienso que el mundo no está enfermo por las guerras, el hambre y el fanatismo, sino por gente que por tratar de ser tierna termina dando es asco.

