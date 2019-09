Renée Zellweger responde al “trolleo” por su nueva apariencia

“Mis amigos dicen que me veo en paz. Soy saludable. Por un largo tiempo no me cuidé. Tenía un horario que no era realista y que no me permitía cuidar de mi misma. En vez de detenerme a retomar fuerzas, continué trabajando hasta que me quedé sin energías y tomé malas decisiones para esconder cuán exhausta estaba. Estaba consciente del caos y finalmente elegí cosas diferentes.

Trabajé en cosas que me permiten estar en paz, como cuidar mi hogar, amar a alguien, aprender cosas nuevas, crecer como una persona creativa y, finalmente, transformarme en mí misma”.