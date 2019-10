Mitos y verdades sobre estirar antes del ejercicio

Publicidad





Son típicos los casos en que la gente, después de un largo día de ejercicio y actividad fuerte, se sienten de muerte lenta por el fuerte y constante dolor que sienten en sus músculos y articulaciones, pues esto pasa, la mayoría de veces por no estirar adecuadamente o porque su cuerpo no se había movido por mucho tiempo, generando tensión y dolor al mover su cuerpo en días posteriores a la actividad.

Aunque algunos deportistas afirman que no se debe estirar antes de una competencia y aseguran que lo ideal es hacerlo posteriormente, lo cierto es que hacerlo es clave para cualquier actividad física que usted haga sin importar el nivel, la edad o el tiempo, ya que haciéndolo evitará dolores y lesiones. No obstante, muchos no tienen claro cómo hacer un adecuado calentamiento y cometen terribles errores. Le presentamos un listado que lo guiará.

Hay que estirar antes de correr. Aunque la mayoría de deportistas lo hace, está comprobado científicamente que no sirve de nada estirar el cuerpo antes de una competencia e incluso, podría terminar siendo perjudicial para el cuerpo. Lo ideal es hacer un calentamiento previo que aumente la temperatura corporal y el flujo sanguíneo a los músculos, así rendirá al máximo y serán mínimos los riesgos de lesiones.

Es mejor calentar durante mucho tiempo. De acuerdo al portal runners.es, usted no debe salir a correr sin hacer dos importantes actividades previas: aumentar el ritmo cardiaco y la temperatura del cuerpo, ya que todo entrenamiento o carrera inicia de esta forma. Sin embargo, calentar en exceso los músculos puede agotar haciendo que se pierda eficacia en la carrera o entrenamiento, así que es aconsejable no hacerlo más de 10 minutos.

Hacer pequeñas aceleraciones antes de correr. Algunas personas hacen pequeños trotes durante un rato antes de iniciar la verdadera carrera. Con aceleraciones de entre 5 y 10 segundos, los deportistas quieren activar su cuerpo y poner el corazón en ritmo, sin embargo, sitios especializados afirman que esto no es recomendable, pues esto haría que el deportista salga a correr más rápido que su ritmo objetivo y se canse antes de lo pensado. Es suficiente correr unos diez minutos con el mismo ritmo y no exigirle al cuerpo de más.

Después de su rutina. Es fundamental estirar después de una carrera o entrenamiento, la clave está en dejar pasar entre 5 y 10 minutos después de la actividad física para hacer los estiramientos que su cuerpo necesita y sin afectar ningún músculo o articulación. Ese momento es el ideal, puesto que su sus extremidades aún están calientes y los músculos son más fáciles de estirar, consiguiendo que tengan el mismo tono que al inicio de la actividad y reducirá desequilibrios musculares.

Descanse después del trote. Si usted es de los que corre a diario o le encantan las carreras de atletismo, seguramente le habrán dicho que es muy malo sentarse o descansar cuando termina la actividad. Según el sitio runner.es, esto es totalmente cierto, ya que hacerlo podría hacer que los músculos y tendones se endurezcan y generar dolor. Lo recomendable es hidratar inmediatamente, hacer estiramientos y caminar lentamente hasta que los músculos se relajen. Haga varias repeticiones de estiramientos y no olvide descansar cuando su cuerpo se enfríe de nuevo.

