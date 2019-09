MEMES: 16 famosos que son igualitos a caricaturas

Publicidad































































¿No les ha pasado que ven a algún famoso y de inmediato lo relacionan con una caricatura? Pues bien, a muchos sí y en Internet se divierten creando parecidos entre famosos personajes de dibujos animados y las celebridades.

De esta manera, Kim Kardashian, famosa socialité del reality “Keeping Up with the Kardashians” y una de las celebridades más polémicas del momento o Benedict Cumberbatch, el famoso actor británico (que han visto en “12 años de Esclavitud” o “The Fifth State”, donde personifica a Julian Assange) son comparados con la princesa “Jasmine”, de “Aladdin”, o con “Butthead”, el conocido integrante del duo más “tonto” de MTV: “Beavis y Butthead”, protagonistas de la serie icónica de los 90, donde este par de personajes criticaban la cultura americana y los videos musicales del momento.

¿O qué decir de “Walter White” protagonista de “Breaking Bad”, interpretado por Brian Cranston, cuando tenía pelo? Idéntico a “Ned Flanders” de “Los Simpson”. En esta galería pueden ver algunas de las semejanzas más famosas de Internet.