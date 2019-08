FOTOS: 11 celebridades masculinas que apoyan el feminismo

Publicidad



























En estos últimos meses, el feminismo como discurso en la cultura pop ha tomado fuerza. Emma Watson y su campaña #HeForShe o el desfile de Chanel, han puesto en boca de muchos un tema que ha sido complejo en sus luchas históricas e inclusive, en su misma definición. Y claro, se conoce, en este mismo ámbito, a famosas feministas como Emma Stone o Kristen Stewart que han proclamado ser seguidoras de esta corriente.

Pero también hay hombres famosos que se han proclamado abiertamente feministas o que han sido partidarios del activismo en pro de esta causa ante temas como sexualidad, aborto o cuerpo. Aquí les dejamos algunas citas de los más famosos.

Joseph Gordon Levitt. “Mi mamá me crió como feminista. Siempre nos dijo a mí y a mi hermano que la cultura trataba a las mujeres como objetos. Siempre nos dijo cómo se presentaban las imágenes de las mujeres en la televisión, en las películas, en todo. Por eso puedo llamarme feminista. Porque no creo en los roles. Uno puede ser lo que uno quiera”, afirmó el aclamado actor.

Seth Meyers. El actor de Saturday Night Live se refirió así a sus colegas: “Cuando trabajas con las mujeres que trabajo yo, que son realmente fuertes, la idea de que alguien quiera tomar decisiones reproductivas por ellas es como colgarte la soga al cuello”.

Ryan Gosling. El actor inspiró un libro llamado “Feminist Ryan Gosling” y una página de Tumblr con el mismo nombre. De igual manera, también se pronunció a favor de la lucha de los derechos de las mujeres, cuando afirmó que la gente debía “cuestionar la cultura cinemática, que es producto de una sociedad patriarcal. Esta controla cómo las mujeres son mostradas en pantalla. Eso es una muestra de misoginia”

Príncipe Enrique. “Cuando las mujeres están empoderadas mejoran las condiciones de vida de todos a su alrededor. No es sobre solo las mujeres, nosotros como hombres necesitamso reconocer nuestro rol. Los hombres reales tratan a las mujeres con dignidad y les dan el respeto que merecen”.

Mark Ruffalo. El actor se pronuncia a favor del aborto, al enterarse de que su madre enfrentó uno cuando este era ilegal. “Mi madre luchó para ser más que una posesión. Vivió su vida como alguien que prefirió cuándo tendría hijos y cuándo podría darles lo que necesitaban si lo hacía. Quiero que mis hijas tengan la misma oportunidad”, afirmó.

Jhoss Whedon. “Mis personajes son mujeres fuertes por mi madre. Ella era inspiradora. Y estoy rodeado de mujeres como ellas. Es algo que viene de familia, ya que somos de la rara especie de hombres que entendemos que reconocer el poder del otro no disminuye el tuyo”, declaró el productor.

John Hamm. Aunque su personaje en “Mad Men”, Don Draper, es completamente misógino, él no lo es en lo absoluto. Se pronunció ante la cultura de la violación. “Cómo hombre y como padre, considero necesario enseñarles a mi hijos sobre todo lo que implica el abuso sexual. Es importante para mí hablar sobre su impacto”.

Ezra Miller. El actor de “Tenemos que hablar de Kevin” se reconoce feminista. Afirma que hay que acabar con la misoginia, ya que “una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia doméstica o violaciones en el transcurso de su vida. Crecí en un hogar de mujeres y siento que todas las causas revolucionarias deben comenzar con hacer frente a la misoginia”.

Iggy Pop. El rockero respondió a las críticas que surgieron hacia él al vestirse de mujer con una sencilla frase donde decía que no le avergonzaba “vestirse de mujer porque no me avergüenza ser una mujer”.

Ashton Kutcher. “Cuando se habla de sexualidad hay que enfatizar en el placer femenino y en cómo este empodera a las mujeres”, afirmó el actor.