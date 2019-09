Beirut, 21 oct (EFE).- Unidas por el dolor y la angustia, las familias de los 27 militares libaneses secuestrados por varios grupos yihadistas levantaron la semana pasada seis tiendas de campaña en el centro de Beirut para exigir al Gobierno que haga todo lo posible para liberar a sus seres queridos.

Las protestas, que comenzaron en agosto con bloqueos de la carretera que une Beirut con el valle oriental de la Bekaa -donde fueron capturados-, se trasladaron el pasado miércoles a pleno centro de la capital, frente al Palacio de Gobierno.

“Piedad por las madres y los hijos de los soldados” o “Que Dios os devuelva sanos entre nosotros”, son algunas de las frases que se pueden leer en las pancartas colocados en el pequeño campamento improvisado.

También hay colgadas fotos de los soldados y policías capturados en agosto pasado en la región de Arsal, colindante con Siria, por los yihadistas del Estado Islámico (EI) y del Frente al Nusra, la filial de Al Qaeda en territorio sirio.

En esa área del noreste del Líbano, los extremistas protagonizaron unos combates con el Ejército libanés, en los que murieron 19 soldados y otros 86 resultaron heridos. Además, una treintena de uniformados fueron capturados.

Actualmente, 27 soldados y policías continúan en manos de los yihadistas, según el jefe de las Fuerzas Armadas, general Jean Kajwayi, después de que dos de ellos fueran decapitados por el EI y otro asesinado a sangre fría por el Frente al Nusra.

Husein Jaber dice a Efe que hace una semana que habló por última vez con sus sobrinos, Maymur, de 30 años, y Nabi Abu Kalfuni, de 27, que se encuentran en manos de Al Nusra.

“No podemos saber verdaderamente cómo están, porque siempre nos dicen que están bien y que hagamos lo que nos pidan”, señala en alusión a las demandas que los yihadistas realizan a las familias, bajo amenazas de matar a los rehenes si no ven cumplidas sus exigencias.

Para Jaber, el Gobierno debería pagar “cualquier precio” para obtener cuanto antes la liberación de sus militares que, según sus palabras, “estaban cumpliendo con su deber con la patria” cuando fueron “secuestrados”.

Además, afirma tener miedo y haber perdido la confianza en las autoridades, porque según su opinión deberían aprender de las familias de los secuestrados “y unirse para sacar al país de la situación en la que se encuentra”.

Ayer, los familiares lanzaron un ultimátum de 48 horas a las autoridades libanesas para que consigan la liberación de sus seres queridos y amenazaron con convocar un “día de cólera” si sus reivindicaciones no son escuchadas, aunque no especificaron qué medidas tomarán.

“No podemos dejar de pensar en nuestros hijos, estuvimos acampando 17 días en Dahr el Baidar y tuvimos frío, ¿cómo estarán nuestros familiares, que están a 2.300 metros por encima del nivel del mar?”, añade Jaber.

Husein Yusef, cuyo hijo Mohamed está retenido por el EI, afirma vivir “con miedo de que lo maten, no solo a él, sino a todos”.

“Hemos formado una sola familia, lloramos juntos y comemos con la misma cuchara y esto nos ha hecho sentirnos más libaneses. Que no me pregunten a qué religión pertenezco porque respondo que soy libanés. Son los políticos los que nos dividen”, añade.

Sabrina Karnaba, casada con el policía Ziad Omar, otro de los secuestrados, explica a Efe que desde que su esposo fue secuestrado por el Frente al Nusra no ha vuelto a entrar en casa.

“Vivo con un saco yendo de un lugar a otro. Aquí siento que hemos formado una familia, ya que todos compartimos las mismas inquietudes y dolores”, señala.

“Nos casamos por amor después de nueve años de rechazo de nuestras familias ya que él es chií y yo suní. Cada día le muestro a mis hijas su foto, la besan y les digo que pronto lo volverán a ver”, agrega.

Desde sus tiendas de campaña, los familiares exigen resultados en las negociaciones entre los yihadistas y el Gobierno, que soporta una gran presión política, social y mediática.

No obstante, fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe reconocieron que las conversaciones estaban siendo “muy difíciles, ya que las reivindicaciones no son claras y no es lo mismo negociar con un país que con grupos extremistas”.

Ammán, 21 oct (EFE).- Los partidos de la oposición jordana pidieron hoy al Gobierno que abandone la alianza internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), liderada por Estados Unidos, porque consideran que tiene la intención de “reconfigurar” el mapa de Oriente Medio.

“Llamamos al Ejecutivo a retirarse de la alianza americana que busca dibujar nuevos mapas en la región”, indicó en un comunicado el llamado Comité de Coordinación para los Partidos de la Oposición.

Señaló que “la protección de la independencia y soberanía de Jordania radica en mantenerse al margen de la política de coaliciones y ejes; Jordania no tiene ningún interés en formar parte de esta alianza”.

Este país se ha unido a la coalición internacional contra el EI y ha anunciado que sus aviones de guerra participaban en los bombardeos contra posiciones de los radicales, que en los últimos meses han ganado terreno en Siria e Irak.

“La confrontación al terrorismo requiere un compromiso oficial claro con los requisitos previos de democracia, reforma política y resolución de los problemas de la pobreza, el desarrollo y la lucha contra la corrupción”, agregó la nota.

Los partidos firmantes de la declaración son el Frente de Acción Islámica (FAI), considerado el brazo político de los Hermanos Musulmanes, y otros seis grupos políticos de izquierda y panarabistas.

Frente a la oposición de políticos y un sector de la judicatura, el rey Abdalá II de Jordania intentó ayer convencer a la opinión pública de la importancia de apoyar militarmente la alianza contra el Estado Islámico.

El monarca dijo en una reunión con un grupo de parlamentarios que ese proyecto es “necesario para proteger los intereses y la seguridad del reino”.

Advirtió de que la guerra contra el terrorismo podría prolongarse hasta tres lustros.

“Todos los Estados del mundo están involucrados en una guerra entre moderación y extremismo. Hay una guerra civil dentro del islam, pero desgraciadamente nosotros, como árabes y musulmanes, no nos hemos dado cuenta todavía de lo seria que es la situación”, aseguró Abdalá II.