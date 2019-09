Jugadores de la Selección Colombia un ejemplo para la juventud

A diferencia de lo que sucedía en el pasado, esta nueva generación de jugadores de la Selección Colombia ha superado las dificultades y problemas que se viven día a día en loa vida de muchos jóvenes del nuestro país. Con trabajo, sacrificio, fe y educación, esta es una muestra de lo que nuestros jóvenes pueden lograr.

David Ospina: Su vida siempre estuvo en el arco. A pesar de su juventud, a los 17 años ya era titular indiscutible de Nacional. Tal fue su rendimiento cuando joven que se coronó campeón del fútbol colombiano antes de llegar a la mayoría de edad. Este buen rendimiento en su club lo llevó a ser también el titular de varios procesos de inferiores con Selecciones Colombia y hoy en día se puede hablar de David Ospina como el sucesor de Oscar Córdoba, Miguel Calero y Faryd Mondragón.

James Rodríguez: El futbolista colombiano del momento es oriundo de la ciudad de Cúcuta, pero fue en Ibagué donde descubrieron su talento y se acercó a las canchas. En un torneo de Pony Fútbol demostró su capacidad y talento, en la fase final de aquella competencia deslumbró al público con dos goles olímpicos para que el equipo del Tolima quedara campeón. En la parte personal James era muy callado, sus compañeros lo molestaban cuando niño por alguna dificultad que tenía al hablar, pero esto no le impidió llegar al Envigado, salir al fútbol argentino en Banfield y posteriormente dar el salto al fútbol europeo donde las aficiones de Porto, Mónaco y Real Madrid han gozado con sus actuaciones.

Fredy Guarín: El jugador de Puerto Boyacá se acercó al fútbol por accidente, aunque siempre tuvo gusto por el ‘Deporte Rey’ las responsabilidades apremiaban y desde joven Fredy se ganaba la vida y ayudaba en su casa vendiendo empanadas. En ese momento vivía en Ibagué y su costumbre era acercarse a las diferentes canchas a vender sus empanadas y mientras esperaba una oportunidad para jugar. Efectivamente un día se dio el sueño del chico, al borde de una cancha de la ‘Ciudad Musical’ vendía empanadas y lo invitaron a completar un equipo de niños en un entrenamiento, Fredy no desaprovechó la oportunidad y allí mostró su habilidad y su fuerte pegada, que hoy es su mayor fortaleza. Envigado, Boca Juniors, Saint-Étienne, Porto e Inter de Milán han sido los clubes que han visto la evolución de ‘Guaro’.

Falcao García: ‘El Tigre’ ha tenido una vida particular que no parecía que fuera a desencadenar en el fenómeno que hoy causa el delantero de la Selección Colombia alrededor del mundo. Su padre fue jugador profesional en la posición de defensa, a pesar de esto el nombre Falcao fue en honor a u Pablo Roberto Falcao, uno de los más grandes volantes de la historia de Brasil. Con padre futbolista, con nombre de futbolista, en sus primeros años de vida Falcao vivió en Venezuela y se familiarizó con el Beisbol. Pero el destino ya tenía marcado un futuro exitoso, llegó a Bogotá y explotaron sus habilidades futbolísticas, primero en la escuela Fair Play, después en los equipos infantiles de Millonarios, donde no lo vieron, y dejaron que el talento se escapara para Argentina.

En las categorías juveniles de River Plate Falcao se ganó el apodo del ‘Tigre’, siguió con mucha dedicación sus estudios y encontró en Dios la respuesta a las dificultades que pone la vida. Debutó en River, fue vendido al Porto, después al Atlético de Madrid, Mónaco pagó una millonada por él y este año llegó al Manchester United para seguir escribiendo su historia con letras doradas.

Juan Fernando Quintero: Uno de los ‘Cracks’ más jóvenes del fútbol mundial y para fortuna de todos mostros, es colombiano. Llegó a sus cortos 8 años a las divisiones menores del Envigado, con su corta estatura y su gran habilidad empezó a aprender de grandes jugadores que han pasado por la cantera del equipo naranja, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, James Rodríguez, entre otros grandes jugadores pasaron por las inferiores de este equipo.

‘Juanfer’ se hizo muy amigo de James Rodríguez, compartieron muchos momentos cuando jóvenes y hoy en día siguen siendo amigos y grandes socios, ahora con la camiseta de la Selección de Mayores. Cuando hacia parte de uno de los equipos juveniles le dijo al presidente del equipo que quería jugar con los grandes, aunque pareció algo atrevido, ‘Quinterito’ tuvo la personalidad de jugar como un profesional más y descrestó a los más veteranos que lo arroparon y le dieron todo el apoyo para llegar a primera división.

Quintero tuvo un momento difícil al sufrir una lesión de Tibia y Peroné en el año 2010, pero no se dejó vencer, superó la grave lesión y con 18 años llegó a Nacional, pero no se quedó mucho tiempo en Colombia, su futuro estaba en Europa, primero viajó al Pescara de Italia y después fue a reemplazar a su gran amigo James Rodríguez en el Porto. Heredó la camiseta 10 de Rodríguez y sigue conservando la pegada exquisita con la pierna izquierda, el techo de Quintero se ve muy lejano a sus cortos 21 años.

Adrián Ramos: Una carrera llena de altibajos y que hoy está en su momento más alto y destacado, el padre de Ramos también jugó fútbol y fue su inspiración. El señor Ramos pasó por las inferiores del Pasto y por las selecciones de Cauca y Villa Rica, pero ante la necesidad decidió ponerse a trabajar por la familia. Por si fuera poco la madre de Adrián también jugó fútbol en la Selección Femenina de Villa Rica. El futuro de Gustavo Adrián, sí o sí, estaba en las canchas de fútbol.

Con tan solo 9 años Ramos perdió a su padre y su madre fue su principal apoyo, trabajando en una casa de familia para costear los gastos de ‘Adriancho’ y permitiendo que el joven fuera a jugar fútbol buscando un mejor futuro. Muchas veces fue criticado en los diferentes equipos por ser muy delgado y carente de masa muscular, a pesar de ello no se dio por vencido. El trabajo, el sacrificio y la fe dieron frutos.

Aunque pocos sepan Trujillanos de Venezuela fue el primer equipo de Adrián Ramos, después volvió al país para jugar en América, Santa Fe y viajar al difícil fútbol alemán para jugar en Hertha Berlín y hoy en día viste la camiseta del poderoso Borussia Dortmund.

Teófilo Gutiérrez: Desde que era un pequeño ‘Teo’ niño recorría las calles acompañado de una ‘Bola de trapo’, siempre estaba pateando algo y así lo recuerdan en el barrio La Chinita de Barranquilla. Allí mismo tuvo que pasar momentos duros, ya que muchos de sus amiguitos empezaron a desviar el camino y a meterse en actividades complicadas por la falta de oportunidades y el ambiente hostil de esta zona de la capital del Atlántico.

Teófilo siempre fue persistente con su sueño de ser futbolista, salía de clase a jugar fútbol, muchas veces se escapaba de otras responsabilidades para patear la pelota. Aparte de jugar fútbol, Teófilo también tuvo su acercamiento al boxeo, en un entorno difícil tenía que defenderse de los problemas que afectan a los barrios marginados de muchas ciudades del país, pero el fútbol siempre fue su respuesta para progresar.

Así fue como primero se destacó en el Barranquilla Fútbol Club, después fue pedido por Junior y mostró su habilidad goleadora, tanto así que viajó al fútbol del exterior. Primer estuvo en Trabzonspor de Turquía, Racing y Lanús de Argentina, viajó al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Cruz Azul y recientemente cumplió el sueño de vestir la camiseta de River Plate de Argentina, equipo del cual es hincha y que hoy lo tiene como gran goleador.

Juan Guillermo Cuadrado: En la difícil zona del Urabá Antioqueño creció el jugador de la Fiorentina. Tan solo con 4 años en medio de un combate Cuadrado perdió a su padre y él fue quien lo vio muriendo. Esto no detuvo al futbolista ni a su madre, quien tuvo que cambiar de trabajo para hacerse caso de su familia y separarse de su hijo quien se quedó viviendo con su abuela en Necoclí, allí jugaba fútbol, después fue a vivir con su madre en Apartadó y allí siguió jugando fútbol con la condición de rendir en el estudio, así lo cumplió.

A los 12 años se volvió a separar de su madre para ir a probar suerte en Cali de la mano de Nelson Gallego, a pesar de entrenar, de no vivir con su madre y de no tener nada fijo en esta nueva ciudad Cuadrado cumplió la promesa de seguir con sus estudios de la mano del fútbol.

Cuadrado solo vistió en Colombia la camiseta de Medellín, pero en Italia ha hecho todo el curso, primero con Udinese, después con Lecce y actualmente con Fiorentina, aunque su futuro está en un club más grande y muy pronto lo veremos.

Edwin Cardona: En una zona muy difícil de Medellín creció el volante de Atlético Nacional, en medio de las dificultades económicas, los diferentes trabajos de su padre y una penosa enfermedad de su madre, Edwin tuvo que ser muy fuerte para superar la violencia del entorno, rendir en el deporte y ganarse un lugar en el fútbol colombiano. Al principio pertenecía a un equipo muy malo, él marcaba diferencia pero sus compañeros no lo ayudaban para destacarse en el Pony Fútbol. Un técnico lo vio jugando, descubrió su talento y lo llevó al club Campo Amor y después llegó a las divisiones inferiores del equipo ‘Verdolaga’, allí mejoró su situación económica y así mismo la de su familia.

Carlos Bacca: Otro goleador que se hizo a pulso, con trabajo, sacrificio, persistencia y entrenamiento. El delantero barranquillero desde muy pequeño vivía para el fútbol, muchas veces sus profesores de colegio lo castigaron por estar jugando y pateando bolas de papel en medio de las actividades académicas, pero todos sabían que el futuro de Carlos estaría en la canchas. Se graduó del colegio y llegaron las dificultades, ante la falta de dinero el joven Carlos Bacca tuvo que dejar su pasión de lado y ponerse a trabajar en una empresa de buses como ayudante y controlador de ruta, aún así no dejó de lado su sueño, a la primera oportunidad de seguir en el fútbol y trabajar en esto Bacca la aprovechó y demostró que hay que tener fe y creer en las metas.

Bacca llegó tarde al fútbol profesional pero sus goles lo llevaron donde se merecía estar, en la B de Colombia estuvo en el Barranquilla Fútbol Club, pasó por la B de Venezuela por el Minervén, volvió al Barranquilla y pasados los 22 años debutó en primera división de Junior, a pesar de las primera críticas Bacca respondió con goles, así se consolidó rápidamente como goleador y viajó al fútbol de Europa para jugar en el Brujas de Bélgica, el cual le abrió la puerta al fútbol español para vestir la camiseta del Sevilla, donde es uno de los mejores delanteros compitiendo con Messi y Ronaldo.

Esperemos que estos ejemplos de nuestros jugadores inspiren a la juventud de todo el país para progresar, luchar por los sueños y hacer todo lo posible por lograr los objetivos y siempre querer ser el mejor en cada labor que desempeñen.

