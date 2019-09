Muere René Burri, el fotógrafo que inmortalizó al Che fumando un habano

Ginebra, 20 oct (EFE).- Rene Burri, el fotógrafo suizo que inmortalizó al Che Guevara fumando un habano y mirando al vacío con la mirada perdida, murió hoy a los 81 años, según confirmó la agencia Magnum.

Burri murió, tras una larga enfermedad en su domicilio de Zúrich, ciudad donde había nacido en 1933.

La agencia Magnum, a la que el fotógrafo pertenecía como miembro de pleno derecho desde 1959, señaló que lamentaba la pérdida del artista.

En los años cincuenta, Burri fue fotoperiodista, un trabajo que le llevó a cubrir la Guerra de Corea, los albores de la revolución cubana y la Guerra de Vietnam.

Fue en sus viajes a Cuba donde no sólo fotografió al Che, sino también a Fidel Castro.

Hace poco Burri depositó toda su colección de más de 30.000 fotografías en el Museo del Elíseo de Lausana.

Burri estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Zurich, durante el servicio militar comenzó a utilizar la cámara Leica y de 1953 a 1955 trabajó de director de documentales.

Fue en 1955 cuando entró como miembro asociado en la Agencia Magnum y comenzó así una etapa en la que fue reconocido internacionalmente por uno de sus primeros reportajes sobre la mutilación infantil: “Touch of Music for the Deaf”, publicado en la revista “Life”.

En 1956 viajó por toda Europa y por Oriente Medio y más tarde lo haría por Latinoamérica, donde realizó una serie de fotografías sobre Gauchos que se publicó en la revista “Du” en 1959.

Pero Burri también fue conocido por sus fotografías a artistas del momento como Picasso, Giacometti y Le Corbusier.

En 1959 se convirtió en miembro de pleno derecho en la Agencia Magnum y comenzó su trabajo para el libro “Die Deutschen” (“Los alemanes”, publicado en Suiza en 1962.

Un año más tarde, mientras trabajaba en Cuba fotografió a Ernesto “Che” Guevara durante una entrevista que le realizaba un periodista estadounidense. Una imagen del famoso revolucionario fumando que dio la vuelta al mundo.

Burri también participó en la creación de las “Películas Magnum” en 1965, y tras este trabajo viajó durante seis meses por China, donde realizó la película “Las dos caras de China”, producida por la BBC.

En 1998, ganó el premio “Dr Erich Salomon” que otorga la Asociación Alemana de Fotografía y ya en este siglo la Casa Europea de la Fotografía de París celebró una exposición retrospectiva de su trabajo, de 2004-2005.