La nostálgica historia de Luis Suárez antes de llegar a Barcelona

A unos días de que se cumpla el castigo que le impuso la FIFA a Luis Suárez por morder a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil, el delantero fue sincero sobre sus sentimientos con Barcelona.

El jugador uruguayo indicó que lloró cuando le informaron que había sido fichado por los culés, debido a que atravesaba un mal momento, después de su agresión al futbolista italiano.

“Llevaba unos días muy complicados, no salía de la casa, solo estaba con mi familia. Reflexioné, pedí perdón y cuando me marcó mi agente para darme la buena noticia se me salieron mis lágrimas”, indicó el hombre que podría debutar en un partido oficial con los culés el próximo fin de semana ante Real Madrid.

Sobre su amor con la ciudad y el equipo de Barcelona indicó que viene desde que era adolescente. “Venía a los 16 años a visitar a Sofía Balbi, cuando éramaos novios, y me tomaba fotos afuera de la tienda del Camp Nou”, aseguró en entrevista con el programa “Hat Trick Barça”. No tenía dinero para comprar ahí, pero cuando ahorré, mis primeros zapatos de fútbol que me compré fueron de Ronaldinho“, concluyó.

