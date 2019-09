La feria Expopet le abre las puertas a su mascota

Publicidad



LA CIFRA 20 En Colombia hay cerca de 20 millones de mascotas, de las cuales un millón son abandonadas anualmente por sus amos, según la Federación de Entidades Defensoras de Animales (Fedamco).

EL DATO Durante el fin de semana; 25 y 26 de octubre, Expopet tendrá horario extendido de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y estos días serán dedicados especialmente a la diversión, entrenamiento y adiestramiento tanto para mascotas como para los amos, quienes podrán gozar en concursos de canicross, agility, exposición felina, exposición de peces KOI y acuarios plantados.

Expopet Colombia es la feria de animales que promueve la protección y adopción responsable de las mascotas, y desde el 23 hasta el 26 de octubre en Corferias, contará con un espacio dedicado a perros, gatos, peces y hasta conejos, formando responsablemente a sus amos y mostrando la importancia a la hora de adoptar y criar un animal en casa.

Esta feria tendrá una muestra académica y cívica que exhibe técnicas novedosas para los animales, además de las últimas tendenias en productos y stands con importantes fabricantes y distribuidores de alimentos para perros, gatos, aves y caballos entre otros. Allí usted también podrá conocer opciones en estética, belleza, guardería, transporte, adiestramiento y entrenamiento de animales de compañía, entre otros.

¿Qué va a encontrar?

Si usted quiere dedicarle un día a su mascota, consentirla, aprender y sobre todo divertirla, en Expopet, su amigo de cuatro patas contará con una plataforma ideal para él donde se harán actividades cívicas, de entrenamiento, ocio y usted podrá acceder a oportunidades de negocio con su muestra comercial y la rueda de alianzas y negocios, pensados en el bienestar de los animales.

Adopción responsable

Uno de los grandes problemas a los que se tienen que enfrentar nuestras mascotas es al abandono constante por parte de sus amos, quienes en un impulso de adquirir un animal, no logran educarlo adecuadamente ni brindarle el amor y cuidado que se necesita, por lo cual el carácter del canino o felino no es el mejor e infortunadamente termina en la calle, abandonado. Y es que en promedio, un millón de mascotas son abandonadas al año por sus amos, por lo cual esta feria quiere concientizar sobre la importancia de una tenencia responsable y brindar información necesaria para aquellos que quieren adoptar.

¿Quiénes pueden ir?

Este espacio es dirigido principalmente a las mascotas como aves, perros, conejos, hámsteres, gatos, peces y otros, quienes deberán asistir en la compañía de sus amos quienes son los principales responsables de su cuidado, educación y entrenamiento. Pero esto no es todo, ya que los veterinarios también son bienvenidos, quienes fortalecerán sus conocimientos y aplicarán a sus pequeños clientes. Cabe resaltar que la feria reúne a los mejores exponentes del sector, destacando a Huella Roja, Ciudad de Mascotas y Pet Food Institute.

Para tener en cuenta

Pensando en el bienestar y cuidado de su mascota, para asistir a la feria deberá portar los documentos de los animales al día, como el carné de vacunación vigente y con las vacunas mínimas; la antirrábica y la triple canina o felina, según el caso. Además, tenga en cuenta que no se permitirá el ingreso de cachorritos que puedan ser comercializados y que no tengan todas sus vacunas. Cada animal debe portar su correa y no podrán estar sueltos en el recinto, con el fin de evitar alguna riña o pérdida.

Por su parte, los felinos deberán ser llevados en sus guacales y tener el collar de manejo, asimismo no podrán entrar perras en estado de embarazo ni en celo.

El bozal es obligatorio para las razas como Bullmastif, Dóberman, Pit Bull o Mastín Napolitano entre otros.

