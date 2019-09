Esperanza Gómez admite que no finge sus escenas en las películas xxx

Publicidad







Esperanza Gómez reveló al programa Los Informantes, detalles de su carrera en la industria porno.

La actriz aseguró que la clave de su éxito es que no finge niguna de las escenas que se muestran en sus eróticas películas.

“Los movimientos con los quejidos, con mis gritos, van de acuerdo a toda la situación que está pasando”, aseguró.

Además, aseguró que no lo hace por ganar plata, sino que es su hobby y lo practica por pasión.

“El sexo es divertido, se debe tomar con responsabilidad pero hay que disfrutar… Lo pensé mucho antes de entrar en el porno, pero después ya no me sentí incómoda y jamás me arrepentí”, contó.

Cuando no está practicando sexo frente a una cámara, Esperanza Gómez asegura que es una ‘mujer de la casa’ que ve televisión, cuida de sus mascotas o cocina.

Aunque no habló de cuánto dinero gana, contó que una actriz como ella en un sólo día puede hacer mucha más plata que alguien “que se quema las pestañas 5 años”.

Según el programa periodístico, estas actrices ganan entre 2 y 8 millones de dólares al año.

