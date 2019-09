El Tribunal Supremo de Hong Kong ordena a los manifestantes abandonar Mong Kok

Publicidad



Hong Kong, 20 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Hong Kong emitió hoy una medida cautelar para prohibir la ocupación en el barrio de Mong Kok, que desde hace 23 días está siendo ocupado por los manifestantes pro democracia.

El mandato judicial obedece a la demanda interpuesta por varios operadores de transporte público de Hong Kong, para que las calles tomadas por barricadas por parte del movimiento de ocupación volvieran a recuperar la normalidad cuanto antes.

Un abogado que representa a este grupo aseguró que las manifestaciones que están teniendo lugar en el distrito de Mong Kok, con el consiguiente bloqueo de varias carreteras y la interrupción del transporte público, han causado pérdidas a las empresas de taxis y autobuses, según publica la agencia de noticias Xinhua.

La orden del tribunal se conoce poco después de que el portavoz de la Policía de Hong Kong señalara en rueda de prensa que la situación en el distrito de Mong Kok, donde cientos de manifestantes permanecen en las calles, está “al borde de un motín”.

“Estamos muy preocupados por la situación en Mong Kok a la que consideramos de muy alto riesgo”, dijo hoy el portavoz policial Steven Hui Chun-tak.

Hui hizo un llamamiento para que los niños y estudiantes no se concentren en las zonas de las manifestaciones, al advertir que algunos menores estaban siendo utilizados como “escudos humanos” entre manifestantes y agentes de policía.

Además, agregó que ese comportamiento era “extremadamente egoísta, irresponsable y totalmente inaceptable”.

“Al parecer, estas personas vienen preparadas”, indicó Hui, refiriéndose a “los manifestantes y los alborotadores radicales” quienes “se burlaron de nuestros oficiales a la vez que incitaban a otros a cargar contra el cordón policial con el objeto de crear caos”, señaló.

Este fin de semana, cuando las protestas cumplieron tres semanas y el número de manifestantes había decrecido considerablemente, se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los activistas en el barrio de Mong Kok que se saldó con 40 detenidos y decenas de heridos, entre ellos una veintena de policías.

La situación en Mong Kok se agravó después de que en la madrugada del viernes una operación policial tratara de limpiar las calles de barricadas y reanudar al tráfico.

Sin embargo, durante la medianoche del viernes, miles de personas se amotinaron en las calles, volviendo a cortar el tráfico y obligando a la policía a retirarse, en medio de enfrentamientos intermitentes.

La actuación de la policía durante las protestas que llevan más de 23 días han sido criticadas desde la ciudadanía en numerosas ocasiones.

Un vídeo en el que se muestra a media docena de agentes dando patadas y golpes a un manifestante maniatado llevó a la policía a suspender a los oficiales y a abrir una investigación.

Todo ello ocurre a un día de que se celebre el primer diálogo entre los estudiantes y el Gobierno, mañana, por lo que se prevé tenso y difícil.

Hong Kong/Pekín, 20 oct (EFE).- El Gobierno y los estudiantes de Hong Kong inician mañana un diálogo, el primero desde que estallara la revuelta social y política, en un ambiente tenso, con acusaciones mutuas, enfrentamientos y después de que el Tribunal Supremo ordenara a manifestantes abandonar uno de los barrios ocupados.

El primer contacto entre ambos bandos se celebrará tras un fin de semana en el que se han vivido los enfrentamientos más violentos entre Policía y los activistas de las protestas, en concreto, en el barrio de Mong Kok, que se saldaron con 40 detenidos y decenas de heridos, entre ellos una veintena de policías.

Esta situación llevó hoy a que el Tribunal Supremo de Hong Kong emitiera una medida cautelar para prohibir la ocupación en este barrio, en respuesta a una demanda interpuesta por varios operadores de transporte público que aseguran que están registrando pérdidas por culpa de la ocupación.

Esta medida se conoció poco después de que la propia Policía de Hong Kong asegurara en rueda de prensa que la situación en Mong Kok estaba al borde “del motín” y de que el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Leung Chin-yung, acusara a “fuerzas extranjeras” de alentar las masivas protestas.

Sin dar más detalles, sus palabras sirvieron para “echar más leña al fuego” en un ambiente ya caldeado, según el secretario general de la Federación de Estudiantes, Alex Chow, que mañana se sentará en la mesa para dialogar con las autoridades, y quien tachó de “irresponsables” las declaraciones de Leung.

En este contexto, se prevé difícil llegar a un acuerdo en las conversaciones de mañana, que durarán unas dos horas y serán abiertas y televisadas, una condición que habían impuesto los estudiantes al Gobierno.

Los analistas no esperan que el encuentro acabe en acuerdos determinados, dado los antecedentes, la tensa situación que vive la ciudad y que los estudiantes son sólo una parte del movimiento de protesta.

“Es improbable que el diálogo traiga un avance, a no ser que ambos lados den un paso atrás. Todos los indicadores sugieren que el Gobierno chino no se retirará el sistema propuesto, pero no está claro cuánto margen hay para conseguir una forma más democrática de nominación de candidatos que sea aceptada por Pekín”, explicó a Efe el profesor de Política de la Universidad de Hong Kong, Peter Chung.

Según el activista David Webb, las autoridades podrían presentar la opción de reducir el peso de Pekín en la elección de candidatos a jefe ejecutivo local para que el sistema sea más democrático.

“Es su oportunidad para recuperar la confianza de la gente. De la misma manera que en Hong Kong se experimenta con la internacionalización del yuan, también puede ser el laboratorio para probar la democracia”, señaló en conversación con Efe.

No obstante, tanto Webb como Chung inciden en que los estudiantes no aceptarán “cualquier oferta”.

Los jóvenes no han movido un ápice sus demandas desde que el pasado 28 de septiembre decidieran instalarse en las calles de la ciudad, prolongando una protesta que llega hoy a su vigésimo tercer día y que se ha extendido por varios puntos de la excolonia británica.

Quieren una reforma del sistema electoral que permita a los ciudadanos la libre nominación de sus candidatos para las elecciones a la jefatura de Gobierno de Hong Kong en 2017, mientras el jefe del Ejecutivo local, Leung Chun-ying, se sigue negando a ello.

La demanda ciudadana tomó fuerza tras la decisión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino) del 31 de agosto de dejar en manos de un comité formado por 1.200 miembros la selección de los aspirantes a las urnas, en las que, por primera vez, los hongkoneses tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto, para elegir, no obstante, entre candidatos que antes han sido bendecidos por Pekín.

“La ANP no va a cambiar su política hacia Hong Kong, así que ahora está en las manos de los hongkoneses”, consideró hoy a Efe Li Fan, director del Instituto de Estudios de China y del Mundo.

Li se hacía eco de lo que han estado publicando los medios chinos y defendió que el modelo de “un país, dos sistemas” por el cual la parte continental se diferencia de regiones como Hong Kong o Taiwán, sí sigue funcionando.

“Lo evidencia la actuación de las autoridades. Ni el Ejército ni la policía del Gobierno central han acudido a Hong Kong a sofocar las protestas”, opinó el analista desde Pekín, en contraposición a lo que los activistas y expertos de Hong Kong ya defienden: que, triunfen o no las protestas, el sistema ya se ha visto comprometido.

Pekín, 20 oct (EFE).- El Gobierno de China acusó hoy al movimiento Occupy Central, que desde hace más de tres semanas pide una democratización real de Hong Kong mediante protestas y sentadas, de “poner el orden social en peligro”, un día antes del inicio de un esperado diálogo entre los manifestantes y las autoridades.

“Hay gente en Hong Kong que bloquea ilegalmente las principales calles, se resiste a la ley y pone el orden social en peligro”, señaló hoy en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, después de un nuevo fin de semana de enfrentamientos entre policía y activistas.

Hua insistió en que las actividades del movimiento, que rechaza el sistema electoral recién establecido por Pekín para las elecciones locales de Hong Kong en 2017, “es totalmente ilegal” y que el régimen comunista “apoya plenamente al gobierno de ese territorio” en sus acciones para “mantener la ley y el orden”.

La fuente oficial también se mostró de acuerdo con las palabras vertidas ayer por el jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, quien acusó a “fuerzas extranjeras” de alentar el movimiento pro democracia.

En palabras de la portavoz Hua, China “se opone completamente a que cualquier país intente interferir de cualquier forma en los asuntos de Hong Kong” (que el Reino Unido devolvió a China en 1997), y acusó a fuerzas externas, sin citar a países concretos, de “proteger o incitar actividades ilegales como las de Ocuppy”.

Las protestas se iniciaron a finales de septiembre, un mes después de que el Legislativo chino anunciara que aceptaba conceder el sufragio universal a los votantes hongkoneses para elegir a su jefe ejecutivo pero que sólo podrían participar en los comicios dos o tres candidatos elegidos por un comité afín al régimen comunista.