Ébola en España: ¿Tenía que ser sacrificado el perro Excalibur?

La enfermera española infectada con Ébola, Teresa Romero, continúa mejorando su estado de salud en el Hospital Carlos III, ubicado en Madrid, España. Por primera vez ha dado negativo para Ébola en los análisis y se espera el resultado de otro, el cual, en caso de ser negativo, podría permitirle salir del aislamiento.

El pasado 9 de octubre, Excalibur, el perro de Romero y de su esposo, fue sacrificado por las autoridades de Madrid ya que era un posible portador del virus Ébola. Al respecto hablamos con Laura Duarte, vocera del Partido Animalista (PACMA), institución que luchó por la vida de Excalibur hasta el último momento y que ahora busca justicia tras su muerte.

El sacrificio de Excalibur, ¿Se puede justificar?

– No se justifica. Nosotros hemos puesto una querella en contra el Consejero de Sanidad, ya que creemos que esta decisión infringe la ley de protección animal de la comunidad de Madrid. Hay determinadas ocasiones en la que la administración puede decidir sacrificar a un animal, pero siempre debe de ser con un diagnóstico previo. En este caso no se realizó ninguno.

¿Cómo afectó este sacrificio al estado de salud de Teresa?

– Teresa no sabe que su perro ha fallecido. Ya se prepara un equipo psicológico para acompañarle cuando se entere. Javier Limón, su esposo, está en aislamiento y está muy mal. Se siente triste y ha emitido comunicados acordándose del perro y exigiendo justicia.

¿Cuál fue la diferencia con Bentley, el perro de la enfermera Nina Pham, contagiada por Ébola en Dallas y que ahora está en aislamiento?

– Nosotros creemos que ha sido la falta de voluntad y la falta de respeto a la vida animal. Los que estuvimos ahí, vimos que las personas no llevaban equipo de protección ni traje de aislamiento. No iban protegidos, ni mostraban intención de aislarlo. No creyeron que fuera a ser tan importante y no supieron dar marcha atrás.

¿Qué sigue en este caso?

– Existe la querella penal, contra el Consejero de Sanidad: Francisco Javier Rodríguez. Exigimos que al menos los responsables paguen económicamente.