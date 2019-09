Publicidad





Roma, 19 oct (EFE).- El actor estadounidense Richard Gere presentó hoy en el Festival Internacional de Cine de Roma su última película, “Time out of Mind”, de la que aseguró que “ha sido una experiencia increíble”.

“Me he metido en la piel de alguien que es invisible. Peor, de alguien que es tóxico. Y esto ha sido un gran aprendizaje”, afirmó durante una rueda de prensa Gere, que da vida en la cinta a un indigente neoyorquino.

El estadounidense, que trabajó en el filme a las órdenes del director Oren Moverman, destacó que este nuevo trabajo “se trata de una historia que habla de sentimientos”.

“El filme pretende hacer llegar al público cómo se siente una persona cuando está fuera de tiempo y de lugar”, destacó.

Sin embargo, este no es el único mensaje que busca transmitir la película, según el artista de Filadelfia.

“La cinta tiene un discurso universal, aplicable a todos los ciudadanos y no solo a los menos favorecidos, que es la necesidad de pertenecer a algún colectivo, de sentirse parte de algo”, abundó.

En su intervención, Gere también quiso poner de manifiesto lo “inusual” de la técnica de rodaje empleada en el filme, ya que las escenas se grabaron siempre a grandes distancias con la ayuda de teleobjetivos.

“No queríamos que nadie se diera cuenta de que estábamos haciendo una película, por lo que las cámaras estaban siempre lejos o escondidas. Todo con el objetivo de pasar desapercibido en las calles de Nueva York”, comentó.

El actor admitió su sorpresa cuando, después de tres semanas de rodaje, tan solo dos personas fueron capaces de reconocerlo.

“Esta experiencia me ha permitido comprobar que la gente está completamente aislada. Caminamos por la calle en nuestro mundo, en una cápsula, sin darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor”, resaltó.

Gere se pronunció también acerca de las dificultades que experimentó el equipo de rodaje durante la grabación a causa de la escasez de tiempo, apenas 21 días, y del bajo presupuesto.

En esta línea, señaló que este tipo de películas, “con pocos recursos y grandes guiones”, son el futuro del cine.

“En mi opinión, este es el camino que seguirá el cine de verdad”, apuntó.

Asimismo, destacó la gran calidad de los guiones del cine independiente y la dificultad de que las grandes productoras inviertan en películas con un “argumento dramático”.

“Cuando quieres contar una historia, debes hacerla pasar por una comedia romántica o un ‘thriller’ para obtener financiación. Si admites que tu filme es un drama, te cierran todas las puertas”,se lamentó.

Durante la presentación, Gere reconoció que “Time out of Mind” era un proyecto que había querido poner en marcha desde hacía mucho tiempo pero que no se había decidido hasta ahora, al encontrar a Moverman.

“Recibí el guión hace más de diez años y lo encontré extraordinario. Sin embargo, no me pareció el momento idóneo para sumergirme en ese proyecto y he querido recuperarlo ahora”, puntualizó.

El artista aprovechó la ocasión para denunciar la gran cantidad de “sin techo” que habitan en las calles de Nueva York, unos 60.000, de los cuales 20.000 son niños.