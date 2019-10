Miller gana con 44 milésimas de segundo respecto a sus tres perseguidores

Publicidad



Phillip Island (Australia), 19 oct (EFE).- El australiano Jack Miller (KTM) se impuso en el Gran Premio de Australia de Moto3 que se disputó hoy domingo en el circuito de Phillip Island por apenas 44 milésimas de segundo de ventaja respecto a sus tres perseguidores.

Tras Miller, que sumó su quinta victoria de la temporada, concluyeron los españoles del equipo Estrella Galicia 0,0, Alex Márquez y Alex Rins, con Efrén Vázquez (Honda) en la cuarta posición.

Con este resultado Alex Márquez perdió una seria oportunidad de aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial de Moto3, en donde ahora cuenta con una ventaja de veinte puntos respecto al australiano.

Autor del mejor tiempo de entrenamientos también fue el mejor cuando se apagó el semáforo y desde ese mismo instante Alex Márquez intentó imprimir un fuerte ritmo que forzase una criba importante de rivales en una carrera que podía resultar muy complicada por la gran igualdad que reflejaron los entrenamientos.

Al rebufo de la moto de Márquez se colocó su compañero en el Estrella Galicia 0,0, Alex Rins, mientras que el australiano Jack Miller (KTM), el máximo rival de Márquez por el título mundial y que salió desde la tercera línea, ya estaba en sexta posición.

Además, en el equipo de Miller se ocuparon de que la situación vivida en la última vuelta de Japón, cuando el británico Danny Kent, con una Husqvarna de la misma escuadra de Aki Ajo le perjudicó, de “recomendar” a éste que dejase pasar a Miller si quería acabar la temporada sobre esa moto, aunque al final no hizo falta ya que el británico acabó por los suelos.

Sea como fuese, en la quinta vuelta Miller ya era segundo detrás de Márquez y Rins tuvo un buen susto en Lukey Heighs, dentro de un grupo que en esos primeros instantes de carrera contaba con doce protagonistas.

Una vuelta después Jack Miller ya estaba al frente de la carrera pero con diecisiete giros por delante hasta la conclusión y doce contendientes que no daban un centímetro de respiro al rival, el desenlace era casi imposible de predecir.

Los adelantamientos y los “toques” entre las motos se tornaron en una constante en la que el más mínimo despiste hacía perder varias posiciones a su protagonista.

El español Juanfran Guevara (Kalex KTM), que iba en el grupo de cabeza, acabó por los suelos y en su caída forzó al también español Isaac Viñales (KTM) a salirse del trazado, si bien ambos pudieron reiniciar la marcha pero prácticamente en las últimas posiciones de la carrera y algunas vueltas después Viñales se vio forzado a la retirada con problemas en su moto en tanto que Guevara fue vigésimo quinto al final.

Justo antes de pasar el ecuador de la prueba de Moto3 Alex Márquez recuperó el liderato de la misma, secundado por Alex Rins y con el italiano Romano Fenati (KTM) por delante de Jack Miller y el portugués Miguel Oliveira (Mahindra) y el checo Jakub Kornfeil (KTM) se quedaban descolgados del grupo.

Cuatro fueron los nombres propios que destacaron en la pelea por el liderato en la segunda parte de la carrera, como es obvio los aspirantes al título mundial, Alex Márquez, Jack Miller y Alex Rins, a los que se pegó como su sombra el italiano Romano Fenati, sabedor de que podía hacer bueno el proverbio de “a río revuelto ganancia de pescadores”, mientras Danny Kent parecía asumir las órdenes de equipo y rodó expectante tras ellos, esperando su oportunidad.

A cuatro vueltas del final un pequeño error de Alex Márquez le obligó a levantar la moto y sus rivales aprovecharon la ocasión para superarlo y relegarle a la última posición del grupo desde donde tuvo que volver a remontar para luchar por la victoria, aunque en apenas una vuelta ya estaba otra vez tras el rebufo de sus máximos rivales en un momento en que Jack Miller era quien imponía el ritmo.

A dos vueltas del final los nervios comenzaron a aflorar, sobre todo cuando Alex Márquez mostró en la recta de meta la velocidad de su Honda y superó a todos sus rivales para recuperar el liderato.

Instantes después se iba al suelo Romano Fenati y dos curvas más tarde lo hacían Brad Binder y Danny Kent al intentar esquivar a Jack Miller, que se les coló por el interior. El grupo de nueve pilotos se había quedado reducido a escasamente seis.

La última vuelta resultó de infarto con todos los cuatro pilotos, Miller, Márquez, Rins y Vázquez buscando su sitio para lograr la victoria, que a la postre fue para el australiano con 29 milésimas de ventaja sobre Márquez y éste con apenas tres milésimas sobre Rins, con Vázquez doce milésimas de segundo de este último.

Una de las bajas para la prueba de Moto3 la protagonizó el brasileño Eric Granado (KTM), quien ayer sufrió dos caídas durante los entrenamientos, una en los últimos libres que se saldó con molestias en la espalda, y otra en los oficiales, en la que volvió a golpearse la misma zona.

Al pasar el reconocimiento médico se le detectó el aplastamiento de tres vértebras por lo que el piloto de Sao Paulo regresará desde Australia a su país para someterse a una revisión más profunda y será baja para el Gran Premio de Malasia de la próxima semana y duda igualmente para la última cita de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del próximo 9 de noviembre.

Phillip Island (Australia), 19 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Honda) se tuvo que conformar con la segunda plaza tras el australiano Jack Miller (KTM) en la carrera de Moto3, pero se mostró contento al afirmar que lo había “dado todo en cada vuelta y una segunda posición, ir sumando poco a poco, veinte puntos más en el campeonato”.

“Veinte de diferencia, es positivo”, dijo.

“Al final perder puntos nunca es bueno, pero perder cinco en su casa -por Jack Miller-, con la carrera tan difícil que ha sido y en la que se podían perder muchos más, no está mal”, aseguró Márquez.

Márquez logró adelantar a su compañero de equipo Alex Rins y por ello aseguró que “en vez de perder nueve hemos perdido cinco puntos”.

“Siempre que sea perder lo menos posible es importante, ahora tenemos veinte de diferencia y así tenemos que seguir, igual de concentrados para ir a Malasia con la misma mentalidad que aquí”, agregó el piloto de Estrella Galicia 0,0.

“He tenido problemas en las curvas lentas y no me pasaba nada por la cabeza, sólo los veía delante y que tenía que volver, pero en la recta mi moto ha ido bien y he podido llegar por lo que hemos salvado un poco los papeles”, comentó sobre sus problemas en las últimas vueltas Alex Márquez.

“En todo momento piensas en quién tienes delante, en quién puedes adelantar, en tirar al máximo en cada vuelta e intentas mantenerte entre los cuatro primeros para no meterte en líos, y es lo que he intentado hacer hoy para tirar en la última vuelta, pero a lo mejor me ha faltado un poco de decisión, aunque estoy contento con el segundo puesto”, reconoció el piloto de Honda.

“Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es concentrarnos en nuestro trabajo, en intentar mejorar y en estar delante en cada entrenamiento y si estamos concentrados cuando llegue la carrera podremos estar con la mejor confianza, sabiendo que tenemos ritmo, que es lo que hay que hacer en Malasia”, concluyó el piloto de Estrella Galicia 0,0.

Phillip Island (Australia), 19 oct (EFE).- El español Alex Rins (Estrella Galicia 0,0 Honda), que acabó tercero la carrera de Moto3, dio este resultado como válido aunque confesó que no estaba “ciento por ciento contento” ya que consideró que podían “haberlo hecho un poco mejor pero al final ha sido un fin de semana complicado”.

“Y por los problemas en la última curva, que nunca acababa de hacerla del todo rápido, así que quizás por eso he decidido seguir detrás de Miller para pasarlo en la meta”, aseguró Rins, quien reconoció que no supo encontrar la solución a sus problemas y que en ese punto estaba confiado en poder pasar al australiano.

En cualquier caso Alex Rins comentó: “Al final lo bueno es que no nos ha pasado nada, pero ha sido una carrera muy complicada con muchos adelantamientos, también he aprendido mucho con todos estos ‘hachazos’, así que nos vamos a Malasia muy motivados y a pensar en ganar”.

En cuanto a sus opciones al campeonato reconoció que “siempre hay que tener esperanzas” . “Es complicado porque estamos a 41 puntos”, admitió.