Fotos: Las dos caras sobre la jornada única escolar

Esta semana el Ministerio de Educación y el SENA lanzaron el Plan Piloto de la Jornada Ampliada ‘Fortalecimiento de competencias básicas’, para el acceso a la formación técnica y tecnológica, en el que se estarán formando 53.000 estudiantes de noveno grado.

La ministra de Educación, Gina Parody, en el lanzamiento hecho en Puerto Colombia (Atlántico), explicó que los estudiantes que asisten a colegios privados estudian ocho horas o más al día, mientras que los de los colegios oficiales alcanzan apenas cinco horas, lo que hace considera inequitativo y – dice – hace que los jóvenes tengan más tiempo libre y estén propensos a caer en problemas.

Si bien es cierto que así se quiere poner a marchar el plan del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para una Colombia más educada, no todos los sectores están de acuerdo con esta forma de jornada ampliada. La mayoría de quienes se oponen dicen que se necesita más presupuesto para invertir en la educación. Dos analistas e implicados en el sector educación hablaron sobre los contra y los pro de la Jornada Única.

TARCISIO MORA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE

“NO PODEMOS RECETAR AL ENFERMO SIN HACERLE UNOS EXÁMENES PREVIOS”

– ¿Qué opina usted del plan del Gobierno de implementar una jornada única en los colegios públicos a nivel nacional?

Hay una gran equivocación por parte del Ministerio de Educación al lanzar una propuesta que no ha sido suficientemente diagnosticada, no podemos recetar al enfermo sin hacerle unos exámenes previos, lo que se sabe hasta el momento es que los colegios cuentan con una infraestructura muy vieja y no se ha invertido en la modernizar esa infraestructura. Igualmente hay una gran deficiencia de campos deportivos para que los muchachos tengan una forma de recreación y así evitar los juegos de azar, los juegos en maquinitas y de igual manera los vicios que rondan por los colegios y las escuelas del país. Igualmente se carece de material didáctico y pedagógico para que el maestro pueda profundizar sus contenidos teóricos y se garantice una mejora de la calidad de la educación.

– ¿Esta propuesta fue lo suficientemente estudiada por el Gobierno?

Al lanzar una propuesta de jornada única se supone que el Gobierno ya ha recorrido cuatro años y logró montar una infraestructura necesaria a nivel nacional, pero resulta que eso no existe; lo que tenemos es hacinamiento en las instituciones educativas, en donde se tienen cursos de 50 y 60 estudiantes; están haciendo falta más salones y más profesores, incluso más personal administrativo, para las otras labores que demanda una institución educativa. Creo que más del 70 % de las escuelas ni siquiera cuentan con personal de aseo, no hay baños y tampoco hay agua potable. Fue realmente apresurado, insisto en que no se cuenta con los elementos básicos para establecer este plan de educación.

– ¿Se equivoca el Gobierno en establecer esta jornada única?

La verdad sí. Si no se cuenta con el presupuesto nacional para hacerlo y si no se cuentan con los suficientes recursos para elaborar una política de construcción y dotación de los planteles, se está realmente equivocado. Si la ministra se pusiera en el plan de construir todos los colegios que hacen falta en estos dos primeros años de gobierno y a dotar las escuelas y colegios de todo el material didáctico necesario, se podría decir que en el 2019 o el 2020 se podría discutir la forma de aplicación de la jornada única, pero mientras tanto se está equivocando, no podemos seguir con que cada ministro venga y se invente un plan, acabamos de salir de la famosa Revolución Educativa, hay un montón de propuestas que finalmente nunca se llevan a cabalidad.

– ¿Que opina de que las materias que en principio se van a reforzar sean matemáticas, ciencia y lenguaje?

En este mundo globalizado algunos gobiernos creen que los estudiantes deben aprender las ciencias exactas, la matemática, la química, la física y que no tengan nada de humanismo, nada de civismo, nada de derechos humanos y por eso es que encontramos los países destrozados, ya se perdieron el valor de la vida, las acciones solidarias y humanitarias. No estamos de acuerdo con que esas sean las únicas materias que se deben reforzar, hay que luchar por tener una formación integral de la nueva generación, que se vuelvan a rescatar los valores humanos, los principios de la ética y el respeto.

ANDRÉS FERNANDO CASAS MORENO, COORDINADOR DE LA ALIANZA EDUCACIÓN COMPROMISO DE TODOS

“EL PILOTO PERMITIRÁ EVALUAR LOS RESULTADOS DE ESTA ESTRATEGIA”

– ¿Está de acuerdo con implementar una jornada única en los colegios y escuelas a nivel nacional?

Sí estoy de acuerdo. Uno de los factores que diferencia a la educación oficial del sector privado es el número de horas que asisten al colegio, creo que la implementación como lo ha hecho el Gobierno tiene que ser gradual y a través de un programa piloto que permitirá evaluar los resultados de esta estrategia.

– ¿Qué opina de que no se cuente con la infraestructura física para implementar este plan de educación?

El programa está muy bien, siempre y cuando se inicie su implementación en aquellas entidades territoriales que tienen las condiciones para ello, tanto la infraestructura como el personal que se necesitan para la jornada única, como por ejemplo los practicantes que tiene el SENA. Creo que la infraestructura y la dotación son lo más importante, así como que se asegure que exista información que evalúe si el piloto funciona o no. Si el piloto no se implementa con las condiciones requeridas, no va a arrojar los resultados adecuados para su posterior implementación a nivel nacional.

– ¿Cómo cree que se pueden manejar los factores que hacen falta en el piloto, como infraestructura y material didáctico, para que funcione?

Con respecto a estos factores, tengo entendido que el factor de alimentación se va a financiar por parte del Gobierno y eso implicaría una inversión en la canasta. En cuanto a la infraestructura, como por ejemplo los polideportivos por fuera del aula de clases, como se ha concebido, estas no serían financiadas, porque entiendo que se va a priorizar en materias que se trabajarían en las mismas aulas, entonces no creo que esos factores afecten la implementación del piloto.

– Hablando de las materias que se van a implementar, ¿el enfoque prioritario que se le ha dado a matemáticas, ciencia y lenguaje es el correcto?

Creo que dadas la escasez de tiempo y las condiciones de estos casos, se tiene que priorizar. La parte humana y el enfoque de otras áreas artísticas, los colegios dentro de su plan de estudio de su misma jornada los pueden implementar. El tema es que las áreas que se mencionan han demostrado que son fundamentales para el desarrollo cognitivo y están asociadas al futuro de los muchachos, así que creo que el tema es priorizar y darles importancia a las áreas que están fundamentadas en este programa.

– ¿Cree que el presupuesto que se ha destinado para este programa es suficiente?

Ese punto es clave y creo que no ha sido lo suficientemente discutido. Creería que es muy importante hablar sobre ello para que en un futuro, cuando el plan ya esté completamente implementado, se pueda contar con lo necesario para que la educación funcione de forma eficaz. La idea es que en el futuro este programa ya no funcione con instructores SENA, sino con docentes oficiales y para esto se necesita destinar buena parte del presupuesto para que estos maestros sean remunerados con horas extras y para que también se cuente con el material didáctico para complementar el aprendizaje. No he visto información precisa sobre esa canasta, incluyendo todos los factores de calidad y sería muy importante tener esas cifras, para saber a futuro cómo se proyecta este plan de Jornada Única.

