Iglesias dice que se echará a un lado si hay más de un secretario general

Publicidad





Madrid, 18 oct (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado ante la asamblea de su partido que se “echará a un lado” si finalmente no se aprueba su propuesta de que haya un sólo secretario general en la formación y sale adelante el planteamiento del eurodiputado Pablo Echenique, que quiere tres portavoces.

Pablo Iglesias ha respondido así a una de las preguntas que le han planteado a su equipo los asistentes a la asamblea ciudadana, que hoy y mañana debate en Vistalegre las propuestas éticas, organizativas y políticas en las que debe basarse Podemos.

Ante sus simpatizantes, Iglesias ha sido muy claro: “Ya me gustaría a mí descargarme de responsabilidad, pero creo que tres secretarios generales no le ganan la elecciones a Rajoy ni a Pedro Sánchez y uno sí”, ha dicho antes de avanzar que en cualquier caso el equipo ganador tendrá todo su apoyo para liderar Podemos.

Cuando uno decide presentar un planteamiento democrático y su propuesta no recibe la mayor parte de los acuerdos, debe echarse a un lado, según Pablo Iglesias.

“No somos como la casta”, ha dicho tras recalcar también que si pierde su equipo habrán ganado los militantes y simpatizantes de Podemos y los promotores de las propuestas que hayan obtenido así la legitimidad, que tendrán -ha garantizado- todo su apoyo para liderar Podemos y defender su modelo organizativo.

“Y sé perfectamente que Echenique si la gente se muestra de acuerdo con nuestro modelo se echará a un lado para apoyarnos en este trabajo”, ha asegurado.

En cualquier caso, ha explicado que no está de acuerdo tampoco con su propuesta de que el 25 por ciento de Consejo Ciudadano sea elegido por sorteo, ya que una de las razones de que exista tanto miedo a Podemos es porque son “eficaces”.

“Les encantaría que no lo fuéramos, la selección de Baloncesto no se elige por sorteo. La selección la vais a elegir vosotros y vosotras pero todos tenemos el derecho de proponer un equipo, el que creemos que será más eficaz”, ha indicado.

Madrid, 18 oct (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy a quienes hablan de división en su partido que en Podemos no hay censura ni miedo a discutir porque se están “jugando un país”, tras lo que ha advertido: “No nos conformamos con llegar hasta aquí, hemos salido a ganar”.

Aclamado por sus simpatizantes al grito de “sí se puede”, y casi con una hora de retraso sobre el horario previsto, Pablo Iglesias ha abierto con estas palabras la Asamblea Ciudadana de Podemos que este fin de semana estudia las propuestas de principios éticos, organizativos y políticos que deben sustentar el partido.

Iglesias se ha dirigido a las más de 8.000 personas que han acudido al Palacio de Vistalegre de Madrid para invitarles a seguir participando y discutiendo cuál debe ser la estrategia y la táctica de Podemos, que está “cambiando de fase” y dejando de ser únicamente un movimiento ciudadano.

“Nos están mirando porque saben que podemos ganar, aquí está naciendo una fuerza política para gobernar”, ha enfatizado después insistir en el miedo que “tienen algunos” a la fuerza de Podemos y de su gente.

Acompañado en el escenario por el equipo técnico que ha preparado la asamblea, coordinado por otro de los portavoces de Podemos -Luis Alegre-, Iglesias ha insistido en el nerviosismo con el que miran a Podemos sus adversarios, los que dicen que están divididos, para quienes ha pedido un “aplauso irónico”.

“No nos conformamos con llegar hasta aquí, ni con llegar segundos en las generales. Salimos a ganar”, ha asegurado, comparando la situación que tienen que afrontar con la final de Baloncesto que enfrentó en 2008 a España y EEUU.

“Creo que estamos en una situación como esa: podemos ganar a los Estados Unidos, lo tenemos muy difícil, por eso no nos podemos equivocar, tiempos muertos los justos, no podemos fallar ni un triple ni podemos cargarnos de personales”, ha recalcado.

Ha insistido en defender la discusión interna en Podemos frente a lo que hacen PP y PSOE, donde pactan las familias y se ofrecen puestos de dirección, y ha criticado a la “casta política”, que no es la que hace funcionar el país, “ni la que hace que los trenes lleguen a su hora” o que haya buenas escuelas y hospitales públicos.

Iglesias ha apostado por ocupar la centralidad un tablero donde “todas las cartas estaban repartidas” con una mayoría social que apuesta por la decencia.

“El problema de la crisis es que estamos gobernados por golfos y mangantes” y “los que rompen España son los que tienen cuentas en Suiza o en Andorra, del PP o del PSOE, no tienen bastante con las cuentas bancarias”, ha afirmado.

Según Iglesias, patria es hablar de la dignidad del pueblo, independientemente de la lengua que se hable o trabajar por los hospitales y los profesionales sanitarios “para no hacer el ridículo. “Esto es sentirse orgulloso de tú país”, ha insistido.

Se ha referido a las decenas de miles de personas que hicieron campaña con Podemos en un movimiento que “se estudiará en las facultades de Ciencia Política” y ha vuelto a marcar diferencias con los partidos tradicionales: “Eso no lo tiene nadie, aunque se quiten la corbata y se disfracen del gente normal”.

“Es la gente, la gente es nuestra patria”, ha indicado para reafirmar el valor del apoyo que ha recibido Podemos en su apenas ocho meses, en los que ha pasado de ser “una cosa pequeña” a verse en las encuestas como segunda fuerza política.

La política, ha continuado Iglesias, implica decisiones difíciles como presentarse a unas elecciones con la marca Podemos, que no se conocía bien, y con su cara en una papeleta: “No me hizo gracia -ha admitido-, pero eso sirvió para que no entrara sólo uno en el Parlamento Europeo, entraron cinco”.

Tras la sorpresa inicial, ahora Iglesias cree que hay quien está preocupado de verdad por el ascenso de Podemos y, por eso, han empezado a decir “todo tipo de mentiras”.

“Cuánto miedo tienen algunos de que ganemos”, ha concluido tras instar a los simpatizantes de Podemos a seguir luchando porque -ha dicho- “el cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto”.

Madrid, 18 oct (EFE).- El eurodiputado de Podemos, Pablo Echenique, promotor de la propuesta de organización que plantea la existencia de tres portavoces en el partido, ha afirmado hoy que considera la persona que mejor puede liderar Podemos es quien lo ha hecho hasta ahora, que es Pablo Iglesias.

“Cualquiera que piense lo contrario no ve las cosas con claridad”, ha dicho Echenique a los medios de comunicación durante la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede que se celebra en el Palacio de Vistalegre de Madrid, y en la que entre hoy y mañana se debate cuál será la organización y el modelo de partido de Podemos.

Echenique ha salido al paso de quienes afirman que el partido esta dividido en dos bloques, el suyo y el de Pablo Iglesias, y ha negado que la discusión y el debate democrático en Podemos signifique división.

No obstante, sigue defendiendo la fórmula de organización con tres portavoces y parte del Consejo Ciudadano elegido por sorteo frente a una única secretaria general, que plantea el equipo de Iglesias.

Considera que una portavocía plural no es algo “tan raro” e “innovador”, ya que “facto” en los últimos meses ha habido muchas caras de Podemos ejerciendo la representación pública.

Sobre la posibilidad de que Iglesias decida no formar parte del proyecto ganador en Podemos, el eurodiputado ha señalado que sería una “mala noticia que cualquiera de las personas que ha traído a podemos hasta esta fiesta dejase de poner sus ideas y su fuerza al servicio de Podemos”.

Respecto a las diferentes opiniones en Podemos se ha pronunciado también el coordinador técnico y miembro del equipo de Pablo Iglesias, Luis Alegre, quien ha considerado lógico que cualquiera de los equipos cuyas propuestas no sean las más apoyadas den “un paso a un lado”.

Alegre ha calificado como un “éxito” tanto la asistencia de más de 7 mil personas al Palacio de Vistalegre como la participación a través de Internet, plataforma en la que se votarán también los documentos a partir del próximo lunes, una vez concluido este encuentro presencial.

Ha lanzado una invitación a participar a toda la ciudadanía en este acontecimiento que considera “absolutamente histórico” porque -ha dicho- “lo que resulte de aquí va a ser el futuro del país”.