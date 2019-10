¿Quién es el trompetista del Parque El Virrey?

Quienes frecuentan el parque el virrey posiblemente han visto a un hombre que pasea dos perros y toca canciones con una trompeta. Sin embargo, aunque actúa como un ser común y corriente, detrás de su cotidianidad se esconde un ser particular y extraño.

Jeshua Kashlo aparenta 40 años pero asegura que hace siete volvió a nacer, porque el Espíritu Santo entró a su vida. Y literalmente afirma que se introdujo en su cuerpo porque “pasó algo sobrenatural y vi una imagen hermosa que entró. Mi estómago se movía y yo sentía que eso masajeaba mi corazón”.

Por ese tiempo, se encontraba en una pelea constante con él mismo y Dios, ya que nada lo llenaba ni el amor terrenal, ni el dinero, ni las metas que se había trazado. Hasta que sucedió lo inexplicable, un hecho del que solo él puede dar fe. Desde este instante todo cambió, sus objetivos y forma de ver la vida se trasformaron porque “Dios me habló, tu no haces parte de ellos, ellos necesitan de ti”, cuenta Kashlo.

Este devoto, que podría pasar desapercibido como un creyente convencional –porque trata de aplicar la filosofía de hacer el bien y ayudar a los demás– actúa de manera particular.

Todas las mañanas se levanta a aprenderse lo que está escrito en la biblia, repite salmos y evangelios una y otra vez hasta que los memoriza. Pues en ellos es donde se encuentra la verdadera paz y felicidad, según dice. Su favorito es Efesios 4:13: “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.

El recorrido, que empezó por varios departamentos de Colombia, terminó en el exterior. Consiguió ir hasta Estados Unidos y Canadá, en donde sorteódifíciles circunstancias. Allí durmió en la calle, y estuvo en la cárcel noporque hubiese cometido algún delito, sino porque pidió asilo político por persecución religiosa, argumentando que en Colombia existían cosas muy poderosas que no le permitían estar seguro.

Aunque su situación tenía que ser investigada, el invierno se acercaba y por eso le dieron refugio por tres meses en la cárcel de Nueva York. “El demonio anda suelo y allá sí que más”, explica Kashlo quien dice que la energía que se siente en esos lugares es de tristeza, odio y venganza.

Cuenta que una noche que lo iban a matar sucedió un milagro, “yo estaba esperando en mi cama a ver qué me iban a hacer y me quedé mirando a los ojos al líder y el tipo no sé qué sintió pero no llevó a cabo el plan”.

Como esta tiene variedad historias y aunque suenan increíbles,muchas personas las creen. Por ejemplo hace un año unos estudiantes que querían entrevistarlo no pudieron comunicarse con él verbalmente porque desde que se devolvió a Colombia decidió hacer ayuno de palabra, pues manifiesta que con la boca se expulsa muchas veces el pecado.

Sostiene que fueron tres años de profundo silencio en el que aprendió a ver y a escuchar. Que en ese lapso solo hablaba con los perros y Dios, y que su manera de hacerse entender era por medio de papeles, acción que confirmaron los universitarios que estuvieron compartiendo con él un día completo.

Ni una sola palabra. Algo que parece imposible para los humanos pero que supuestamente pudo lograrlo este hombre. Pero ¿no hablaba ni siquiera con alguien de su familia? Dice que el vínculo con su familia terrenal está disuelto, que aunque se quieren mucho, no tienen una relación tradicional, entre muchas razones porque son hindúes.

En una apartaestudio, encima de una bodega en donde arreglan carros, habita Jeshua con su perra Bimba, una organeta, la trompeta y un montón de obras artísticas. En las tardes se dedica a pintar cuadros que vende para sostenerse.

Así mismo no habla de cómo se llamaba, quién era, ni qué hacía antes de su renacimiento. Es toda una incógnita conocer su pasado porque nodejó rastro alguno. Cree que desde que se cambió el nombre, como otros personajes bíblicos, dejó atrás lo vivido y ahora es otra persona. “No soy de este mundo, no le pongo atención al tiempo, ni a otras cosas”, afirma Jeshua Kashlo, quien cree que su misión es “dar a conocer el pacto eterno” y llevar a un alto nivel el conocimiento de cristo para hacer entender que “Dios obra en locura”.