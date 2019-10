"Pongan huevos": Simeone se enoja con los jugadores del Atlético de Madrid

Publicidad























El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no tiene tiempo para relajarse. El DT argentino se molestó en la práctica de los colchoneros, porque se dio cuenta que algunos futbolistas no entrenaban a su máxima capacidad.

Luego de la Fecha FIFA, el “Cholo” apreció que los seleccionados no contaban con gran disposición por lo que explotó. “¡Pongan huevos! Uno está cansado, el otro no corre”, gritó el entrenador.

Ya enfurecido, Simeone fue claro con su plantel. “El que no pone huevos está fuera. Me da igual quién sea; el balón al pie no, deben correr”, exclamó.

El Atlético de Madrid, actual monarca de España, se encuentra en el quinto lugar de la Liga, a cinco unidades del líder Barcelona.