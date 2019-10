Ébola: Esposa de futbolista le pide que no asista al Mundial de Clubes

Publicidad















Marruecos anunció este jueves que renuncia a la organización de la Copa Africana de Naciones 2015 por riesgos a contagios de Ébola. El Mundial de Clubes, a realizarse el diciembre próximo en el mismo país, de igual forma podría cambiar de sede en los siguientes días.

Ante tal situación, futbolistas que participarán en el torneo se muestran expectantes ante lo que pueda suceder en el continente africano. En entrevista con el programa radial La Cicloneta, Gonzalo Prósperi, jugador del club argentino San Lorenzo de Almagro, señaló que están “asustados” por la situación y en el vestuario “hablamos más del Ébola que del Real Madrid“.

Gonzalo inclusive comentó que “mi esposa está todos los días viendo noticias al respecto y me dice que no vaya” y es que, indica, “te dicen que no hay casos en Marruecos, pero resulta raro que en todos los países limítrofes haya casos y ahí no”.

En entrevista con el rotativo Clarín, Matías Lammens, presidente del San Lorenzo, de igual forma señaló que “no solo importa si se aplaza el torneo, sino la salud de la gente”. Ante tal situación, Julio Buffarini, también miembro de la escuadra argentina, dijo a radio La Red que “estamos al margen del Ébola, sabemos que si vamos allá, estaremos bien protegidos“.

San Lorenzo, vigente campeón de la Copa Libertadores, comenzará su participación en el Mundial de Clubes el próximo 17 de diciembre en la ciudad de Marrakech, Marruecos, enfrentado al ganador entre el campeón de la Confederación Africana de Fútbol y el Auckland City o Moghareb Athletic Tetouan.