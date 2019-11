Daniela, la ganadora para ir a ver a One Direction en Orlando

Hay cosas que solo el diario más grande del mundo puede hacer, junto a sus aliados. Gracias a esto, el sueño de ver a One Direction en Orlando, Florida, en EE.UU. se cumplirá para Daniela Briceño, quien con su video de un minuto no solo convenció al jurado, también a muchos lectores y usuarios de www.publimetro.co, que le dieron su apoyo comentando en nuestro sitio.

El premio por ser el mejor video será un viaje para ver a One Direction en Universal Orlando ® Resort, la casa de los mejores parques temáticos y de hoteles espectaculares. Además, no solo verá a One Direction en vivo, sino que también podrá quedarse en el corazón del nuevo Universal’s Cabana Bay Beach Resort.

Un jurado escogió

Para seleccionar a la ganadora del #Desafia1DPublimetro, el jurado miró cuál video era el más creativo y divertido, además de realizar una entrevista teléfonica con cada una de las finalistas.

La ganadora, Daniela Briceño, tiene 11 años, vive en Montería hace poco tiempo, pues antes residía en Bogotá.

“Participé en el concurso porque para mí es un sueño One Direction y la idea era plasmar cómo me sentí cuando me enteré de que podía hacer realidad ese sueño. Hasta hace un año vivía en Bogotá, pero viajo frecuentemente y conozco PUBLIMETRO”, dijo Daniela.

