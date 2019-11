Y el amor platónico de Selena Gomez es...

Publicidad







































A Selena Gomez le encanta un galán de Hollywood. Él es una de sus coestrellas en la cinta “Ruderless”… nos estamos refiriendo al actor Billy Crudup.

La actriz reveló en el show de Jimmy Kimmel que Crudupp le atraía mucho, desde antes de que trabajara con él. El actor, de 46 años, la cautivó al verlo en el papel del guitarrista “Russell Hammond” en la película “Casi Famosos”.

La joven dijo entre risas: “Estaba enamorada de él. Fui fan de “Casi Famosos” y sentí que era “Penny Lane” (Kate Hudson) como durante un mes. Después me enteré de que sería parte de la película junto a Billy y me tomó un minuto digerirlo porque me encantaba ese actor”.

Al cuestionarle si se lo había contado a Billy, Selena contestó: “No… para nada. Bueno, evidentemente se está enterando ahora”, respondió.

Jimmy Kimmel también le preguntó aala actriz que si después de conocerlo aún le gustaba, a lo que elle respondió: “Umm… no. ¿Qué estás diciendo? No, no, él es un gran tipo. Completamente asombroso. La hemos pasado muy bien”.

En “Ruderless”, Billy interpreta al papá del novio del personaje de Selena.