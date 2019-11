Publicidad























Recientemente, una enfermera italiana fue detenida tras asesinar a 38 pacientes a quienes consideraba “molestos”. Los investigadores del caso descubrieron una “selfie” donde la mujer aparece sonriente al lado de una de sus víctimas. Curiosamente, estas “selfies” son más populares de lo que imaginamos y no solo son tomadas por asesinos.

Como prueba de esto podemos encontrar los sitios de Tumblr “Selfies At Serious Places” y “Selfies At Funerals”, sitios que se especializan en poner en evidencia a las personas que se retratan en momentos y situaciones incorrectos.

En la galería encontrarán 11 casos de personas que fueron descubiertas tomando “selfies” al lado de gente muerta y las consecuencias que debieron enfrentar.

