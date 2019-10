Khloe Kardashian habla de los rumores sobre su verdadero padre

Publicidad







































En los últimos días se rumoró que el verdadero padre de Khloe Kardashian es Lionel Richie. Sin embargo, no es la primera vez que se especula con este tema. En enero de 2013, se dijo que el estilista de Kris Jenner, Alex Roldan, podría ser el papá de Khloe.

Después de estos rumores, Khloe decidió romper el silencio. Al ser cuestionada sobre este tema, la socialité se limitó a reír y decir lo siguiente: “He tenido tantos papás, que mi cabeza da vueltas”, según informó el portal Gossip Cop.

Como hemos recordado, las especulaciones sobre quién es su padre no son nuevas, de hecho, en un episodio de “Keeping Up with the Kardashians” en 2009, Khloe puso en duda la identidad de su padre e incluso pensó en someterse a pruebas para demostrar que no es adoptada.