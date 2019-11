Famoso autor defiende la pornografía infantil y desata la furia de Twitter

Publicidad









Glancing at twitter, I thought author John Grisham had died… but it turns out he’s just decided to kill his career instead? #FootInMouth — Saima Ahmed (@Saims) October 16, 2014

John Grisham please stick to writing books. Although kudos on being sexist, racist, ageist and totally indefensible all in one go. — Barbara Mageean (@Aoiferosemary) October 16, 2014

John Grisham Says Child Porn Offenders Should Be Given Lighter Sentences VOMIT. How fucking disgusting. http://t.co/7te51Q9v3T — Kellyann (@KellyannStamp) October 16, 2014

Watching 16 yo girl child porn is not as bad as accidentally watching 10 yo boy child porn. Thanks, John Grisham! http://t.co/bWDvSvpl60 — Julie Klam (@JulieKlam) October 16, 2014

John Grisham, famoso novelista y abogado de 59 años, ha denunciado al sistema judicial estadounidense por la falta de empatía que tiene con los hombres que ven pornografía infantil. En entrevista con el sitio inglés “The Telegraph”, el autor de “El informe pelícano” y “El cliente” declaró:

“Tenemos prisiones llenas de hombres de mi edad. Hombres blancos de 60 años que nunca han lastimado a nadie, que nunca tocarían a un niño. Pero un día se metieron a internet y comenzaron a navegar, probablemente bebieron mucho y oprimieron el botón incorrecto, fueron demasiado lejos y les comenzó a gustar la pornografía infantil”. Cerró diciendo: “No lastimaron a nadie, ¿okey?”.

Grisham añadió que está preocupado por uno de sus amigos, quien fue detenido cuando se descubrió que descargó videos XXX de niñas de 16 años. “No debió haberlo hecho”, dijo el autor, “fue algo estúpido pero no eran niños de 10 años y no tocó a nadie”.

Las declaraciones del escritor han desatado la furia de los usuarios de Internet, quienes han tomado Twitter para exponer sus opiniones: “Si menos personas reprodujeran o descargaran pornografía infantil, habría menos niños víctimas de abuso. Eres un tonto @JohnGrisham. Despierta”, escribió uno de sus seguidores. “Ha sido mi autor favorito por 20 años, señor Grisham, puedo declarar que nunca volveré a comprar un libro suyo”, escribió otra.

A continuación podrán ver las respuestas que recibió Grisham en Twitter y en la galería podrán conocer datos del polémico autor.

