¡Escándalo! Kim y Khloe Kardashian no se dirigen la palabra

Parece que el vínculo fraternal de Kim y Khloe Kardashian se ha roto.

Las hermanas no se han dirigido la palabra en seis semanas y todo indica que una de las razones es el ego de la mamá de North West

“Khloe siente que todo el mundo tiene que girar en torno a Kim y ella está harta de eso”, dijo una fuente cercana a la familia Kardashian, quien también agregó: “Honestamente no le gusta que Kim haya cambiado. Y ella piensa que todo es culpa de Kanye”.

Y es que el esposo de Kim ha dado síntomas de que la sencillez no va con él y se ha comparado con Miguel Ángel, Walt Disney y Steve Jobs, e incluso se ha dicho a sí mismo un “genio”.

Pero el conflicto no termina ahí, Kim está harta de que su hermana no se ha divorciado oficialmente de Lamar Odom, a casi un año de su dolorosa separación. Además, la esposa de Kanye West le adviritó que no debería casarse con él.

Otra de las cosas que molesto a Kim fue que Khloe viajó a Dubai con Paris Hilton, para la apertura de un restaurante el pasado 10 de octubre.

La fuente también dijo a RadarOnline que “los problemas entre Kim y Khloe parecen no tener solución”