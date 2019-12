Iggy Azalea vs. Snoop Dogg: Estalla pelea en redes sociales

Publicidad



































Hace unos días, Iggy Azalea fue el blanco de críticas cuando un paparazzi la fotografió sin maquillaje. Desde entonces, cientos de usuarios de Twitter e Instagram -incluido Snoop Dogg– comenzaron a criticar a la rapera australiana con imágenes que se burlaban de su apariencia.

Según reportan varios medios, Azalea se sintió ofendida y comenzó a enviar mensajes a Snoop Dogg a través de Twitter pidiéndole que eliminara las fotos. Posteriormente, la mujer borró sus publicaciones. Él ha respondido con violentas amenazas hacia la rapera y a su novio, el basquetbolista Nick Young, a quienes dirigió el siguiente mensaje: “Perra, estás jodiendo al negro equivocado y tu negro debe controlarte antes de que yo lo haga. Maldita perra. Sí, tú. Maldita p*ta”.

Mientras que Young respondió asegurando que Snoop no es más que un hombre atravesando una crisis de la mediana edad, Iggy escribió: “Borraré mis [quejas] porque se que te llegó mi mensaje y es todo lo que necesitaba. No quiero que eso viva en mi página por toda la eternidad […] Para que todos sepan, solo tuve un problema con el primer meme porque [Snoop] actúa de otra forma cuando está conmigo, incluso me sigue […] Podría publicar más memes sobre Snoop Dogg burlándome de su apariencia, eso es fácil […] Pero la verdadera broma es que hay un hombre de edad mediana que se siente lastimado porque le pregunté por qué actuaba como adolescente en redes sociales […] Si soy una perra por preguntar por qué me apoyas en persona pero eres malo en Instagram, que así sea […] Continúa publicando sobre cómo soy una ‘perra’, he visto todos los memes con la palabra y la verdad no me importa […] es una pena porque todos en mi equipo, incluso yo, amamos a Snoop. Pero ahí lo tienen […] Personalmente yo ofrezco mi apoyo a las personas que me caen bien y no publico sobre otras personas para obtener atención […] como sea, chicos, los amo a todos. Acabo de llegar a casa después de ver ‘Gone Girl’. El final fue raro, pero interesante”.

Aunque parecía que Azalea no hablaría más al respecto, finalizó con este mensaje: “ Es como el tipo que te pide el teléfono y después te llama ‘fea’ y ‘perra’ cuando no se lo das”.