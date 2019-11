¡Qué guapos! Pero estos 12 famosos tienen una pésima higiene

Publicidad















































Guapos los vemos, pero sus hábitos de higiene no los sabemos… Las celebridades siempres se ven perfectas, sin embargo, hay algunas que tienen hábitos muy desagradables. Para ellos, el cepillo de dientes, el desodorante o el agua, simplemente no existen. Aquí les dejamos 12 famosos con pésima higiene.

Jessica Simpson admitió en el programa “The Ellen DeGeneres Show”, que no se cepilla los dientes muy a menudo, porque no le gusta la sensación resbaladiza que se tiene después del cepillado. Además, confesó que sólo frota sus dientes tres veces a la semana. En su lugar usa enjuague bucal.

Robert Pattinson no se lava el cabello. En una entrevista con “EXTRA”, admitió que no se lava el cabello durante seis semanas, porque no encuentra la razón. Al parecer, Robert tampoco se preocupa por la higiene de su apartamento, ya que señaló, “es como mi departamento, no lo limpió porque no me importa. Tengo mi departamento para dormir y tengo mi cabello para tener algo en la cabeza. No me importa si está limpio o no”

Matthew McConaughey admitió a la revista “People” que él no usa desodorante porque no quiere oler como alguien o algo más. El actor no ha usado desodorante en más de 20 años. Su coprotagonista en “Cómo perder a un hombre en 10 días”, Kate Hudson, le rogó que usará desodorante porque no podía soportar el olor. McConaughey rechazó la oferta de Kate y le dijo, “las mujeres aman mi olor natural. Huelo como un hombre. Huelo como yo “.

Cameron Diaz también ha admitido que no usó desodorante durante casi veinte años. Además, Cameron lleva la misma vestimenta durante cuatro días y no la vuelve a usar. Diaz también ha adoptado una postura clara sobre el vello púbico, declaró que partes femeninas de una mujer no deben ser depiladas.

Christina Aguilera ha dicho que huele a “hot dog” y perfume de un dólar. Además, un asistente del baño en LA Bar Belly, supuestamente fue testigo de como Christina fue al baño y no se lavó las manos.

Un ex guardaespaldas de Julia Roberts reveló que la actriz pasa días sin ducharse porque le gusta ahorrar agua. El guardaespaldas también dijo que Roberts huele como un hippie. La actriz ha admitido no usar desodorante y ser perezosa para depilarse.

Megan Fox declaró que es horrible vivir con ella, ya que olvida de tirar de la cadena cuando usa el inodoro y deja su ropa por todas partes.

Una ama de casa dijo que encontró debajo de la cama de Britney Spears restos de hamburguesas, galletas y papas fritas. Además, un ex guardaespaldas de la cantante informó que se negó a ducharse durante días, que tampoco se lavaba los dientes y no usaba desodorante.

La revista “Star” reveló que Brad Pitt y Angelina Jolie viven como un par de vagabundos. Hay cajas de pizza esparcidos por el suelo, alimentos en mal estado en la mesa y marcas de crayones en las paredes.

Zac Efron no se baña y se limpia a sí mismo con toallitas húmedas para bebés.

Hayden Christensen, cuando actuó en Londres en “This is Our Youth” en 2002, dijo que “no me he duchado durante dos semanas. Estoy haciendo un esfuerzo para oler mal y creo que estoy haciendo un buen trabajo”.

Russell Crowe tiene mal olor. La fallecida comediante Joan Rivers dijo en alguna ocsaión: “Russell se acercó a mí, y no usa desodorante. Lo llaman magnetismo animal en Australia”.