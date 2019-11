Fotos: Formas para aguantar más la actividad sexual

Publicidad







Las parejas tienden a caer en la monotonía durante el sexo, pues no se preocupan por innovar, modificar sus hábitos o preguntarle a su pareja qué le gustaría para que duren más y hacerla más divertida.

Pues bien, si quiere sorprender a su pareja, hable con ella, lleguen a acuerdos sobre los contra y los pro de su actividad sexual y siga estos consejos para durar más y enloquecer de placer al otro.

Cambie la penetración. No siempre tiene que ser lo mismo, use otro método para introducir el pene, no lo haga de la forma convencional recta, arriésguese a jugar con movimientos circulares, lo cual le dará placer a ambos y se conectarán mejor.

Condones. Los condones desensibilizadores, permiten retrasar la eyaculación debido a su contenido, a la manera de lubricante y de benzocaína, según la investigadora Debby Herbenick. Opte por usar geles retardantes y anillos para el pene.

Respiración. Como en el deporte, el sexo necesita una adecuada respiración y si usted la controla de forma adecuada, durará más. Hágalo por la nariz, profunda y lentamente, esto controlará su desempeño y extenderá su experiencia. Cuando llegue al clímax, relájese, quédese quieto y presione con su lengua el paladar, así experimentará un control inmediato.

Planeen juegos previos, usen implementos nuevos y no se olviden de tener una comunicación constante.

