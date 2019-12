Famosa modelo y socialité revela que pone leche materna al té de su esposo

Publicidad















































































La socialité y modelo nacida en Milán, Italia, Tamara Ecclestone, reveló los ingredientes secretos con los que prepara el desayuno a su esposo todas las mañanas.

Dentro del reallity show “Seven Days With… Tamara and Jay”, Ecclestone se burló de su esposo Jay Rutland dándole a entender que había vertido un poco de leche materna en su té. Mientras se grabó el show, que muestra la intimidad de la pareja casada en 2013, la hija de ambos tenía 14 semanas y Tamara, quien es hija del patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, estaba en periodo de lactancia; ahora Sophia ya cumplió los siete meses de edad.

En el show de televisión, Tamara hace referencia a que el té de Jay ha contenido leche materna, algo a lo que se rehusa aceptar su esposo. Ecclestone trata de convencer a Jay que la leche materna es “buena para ti. Mira cuán grande es ella (Shophia) y lo bien que le está haciendo” a lo que Jay responde que si ella está poniendo leche materna en su té: “Te voy a matar”.

La socialité simplemente responde que “si no lo sabes, ¿por qué te importa?”. Rutland vuelve a preguntar si ha estado poniendo leche materna en su té a lo que Ecclestone responde que “mira lo bien que le está haciendo Sophia para descansar. Es oro líquido”. Durante el mismo especial, Tamara revela que su padre todavía no ha aceptado que ella se desnudó para la revista “Playboy” y Jay le dice que no le gustaría que lo volviese a hacer.

