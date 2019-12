CelebGate: Revelan identidad del hacker que filtró fotos íntimas de famosas

Publicidad























Sergei Kholodovskii reveló que él es el responsable detrás del sitio que publicó las fotos de famosas desnudas del #CelebGate.

Este ruso de 28 años explicó que él no hackeó ninguna cuenta de iCloud, ya que esa tarea le pertenece a otro “socio ruso”; sin embargo, sí contribuyó a que estos retratos privados se compartieran por todas las redes sociales.

“Si hay más fotos para subir, vamos a publicarlas” , reveló Kholodovski, quien considera que estas imágenes han funcionado como una buena estrategia de “relaciones publicas” para las celebridades afectadas.

“Algunas ni siquiera eran conocidas, ahora la gente está hablando de ellas”, afirmó Sergei al periódico británico “The Sun” .

En una entrevista con la revista “Vanity Fair, Jennifer Lawrence calificó al #CelebGate como: “Un crimen sexual. Es una violación sexual. Es enfermo”.