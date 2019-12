¡Atención hombres! Así lo prefieren las mujeres

Publicidad







Los hombres viven preguntándose cuál será el tipo de pene perfecto para ellas; muchos se acomplejan por su tamaño, otros se jactan de su largo y creen que el tamaño es lo más importante, sin embargo, las mujeres se fijan en distintas características a la hora de preferir el órgano masculino. Le presentamos el pene perfecto para las mujeres.

Que no sea muy grande

Tal vez el mayor susto de los caballeros, pero en realidad las mujeres prefieren que el miembro masculino no sea tan grande, ya que esto les produce dolor y no les permite llegar al orgasmo.

Cabeza ancha

Para muchas chicas es favorecedor un pene que tenga radio de cabeza grande, pues durante la erección se hincha y logra estimular más el punto G. La cabeza ancha en el pene logrará que la vagina tenga más contacto y se estimule más.

Eje grueso

La vagina es muy sensible, por lo cual, en muchos casos los penes gruesos causarán fricción automáticamente y estimularán puntos clave en la entrada. Sin embargo, quienes tienen pene delgado pueden compensar con su técnica sexual y hacer movimientos circulares, esto será perfecto para la mujer.

Habilidad sexual masculina

Es fundamental. Aquí no importa el tamaño, la forma o el tipo de pene, lo que ellas quieren es habilidad a la hora del encuentro sexual, por lo cual es fundamental que el hombre aprenda de anatomía femenina y estimule sus zonas.

Lea también

Fotos: Los labios determinan el tipo de orgasmo que usted tiene

Descubra si usted es o tiene una madre anticuada

7 cosas de las que más se arrepiente la gente luego de tener sexo