¡Insólito! Hombre ofrece su casa a cambio de un iPhone 6

Publicidad







































Tanta es la euforia por el nuevo smartphone de Apple que muchas personas hacen lo que sea por tener un ejemplar.

De acuerdo con la cadena estadounidense Fox, un hombre de Detroit, Estados Unidos, está dispuesto a vender su casa a cambio del nuevo iPhone 6 Plus. El agente inmobiliario, Larry Else, comentó: “Mi cliente está en el extranjero y me dijo que estaría dispuesto a negociar la propiedad por un iPhone 6. Yo creo que prefiere la versión grande (iPhone 6 Plus), pero podría llegar a un arreglo”.

La propiedad fue puesta a la venta en un inicio en cinco mil dólares estadounidenses, ante las nulas ofertas bajó su precio a tres mil dólares y ahora se ofrece por el dispositivo de la empresa de la manzana. Un vecino comentó que el inmueble debería ser demolido y, además tiene un deuda de 600 dólares en impuestos.

En la App Store, un iPhone 6 Plus libre de contrato tiene un precio de 749 dólares si su capacidad es de 16 GB y en caso de ser de 128 GB llegaría al precio de 949 dólares.

Lea también:

Día Internacional de la Niña: “El reto es combatir la discriminación y violencia”

Su bebé estaba cerca de morir y decidió capturar cada momento de su infancia

Enfermera española con Ébola mejora gracias a suero experimental