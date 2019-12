Alex Márquez juega con inteligencia su opción a la victoria de Moto 3 en Motegi

Publicidad



Motegi (Japón), 12 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Honda) jugó con inteligencia su mejor baza para la victoria en el Gran Premio de Japón de Moto3 que se disputó en el circuito de Motegi y en una espectacular última vuelta se impuso a todos sus rivales.

En el podio le acompañaron el también español Efrén Vázquez (Honda) y el surafricano Brad Binder (Mahindra).

Danny Kent (Husqvarna), sexto tras Jack Miller (KTM), supo aprovechar su oportunidad tras salir en la mejor posición de la formación de salida para marcar el ritmo en los kilómetros iniciales de carrera, pero el australiano Miller, que salía desde la segunda línea, se colocó rápido en la segunda posición.

En el polo opuesto estuvo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0 Honda), décimo al final de la prueba de Moto3, que si bien no llegó a caer tuvo que esquivar una caída de cuatro pilotos al final de la recta de salida y regresó a la carrera por detrás de la vigésima posición.

Su rendimiento desde ese momento estuvo condicionado por el incidente en el que se vio involucrado, primero al tocarse con el checo Jakub Kornfeil (KTM) y después al evitar la moto del finlandés Niklas Ajo (Husqvarna).

Kent marcó una primera vuelta rápida que después le arrebataron tanto Jack Miller como Alex Márquez en el segundo giro y con ellos tirando ya con fuerza para intentar romper el grupo de cabeza.

Una vuelta después Márquez aprovechó la velocidad de su Honda para superar a Miller y colocarse segundo, tras un sólido Danny Kent, en tanto que por detrás Alex Rins iba ganando posiciones poco a poco y era decimoséptimo.

En la cuarta vuelta el grupo de cabeza se rompió y en él quedaron seis pilotos, Kent y Márquez, que se tocaron y el peor parado fue el español que se vio relegado a la quinta plaza, Miller, Miguel Oliveira (Mahindra), Brad Binder (Mahindra) y John McPhee (Honda).

Apenas dos vueltas después el piloto de Estrella Galicia 0,0 había recuperado todo el terreno perdido y volvía a estar tras el rebufo de la KTM de Miller y su compañero de equipo Alex Rins ya era decimocuarto, rodando en los mismos tiempos que el grupo de cabeza.

En esos instantes de la competición los adelantamientos se convirtieron en una constante, con opciones tanto para Miller como para Márquez o Kent de liderar la carrera, que entró en una fase casi de lucha cuerpo a cuerpo en la que ninguno de sus protagonistas cedió un ápice al rival.

Restaban diez vueltas por disputarse y en el grupo de cabeza había ya una unidad más, el español Efrén Vázquez (Honda), en tanto que el grupo perseguidor, con Alex Rins tirando ya al frente del mismo en la octava plaza, estaba a poco más de cinco segundos pero se mostró incapaz de alcanzar a los de delante, con lo que el premio para el mejor de sus integrantes podía ser el séptimo lugar.

El frenético ritmo impuesto en cabeza de carrera por Márquez y Miller se cobró su primera víctima en el portugués Miguel Oliveira, quien saltó literalmente por los aires de su moto y se propinó un fuerte golpe en un costado que obligó a intervenir a las asistencias médicas del circuito, que lo sacaron en camilla del mismo, si bien poco después regresó al taller de Mahindra por su propio pie.

Las dos últimas vueltas resultaron espectaculares, con Jack Miller marcando el ritmo del sexteto y Alex Márquez pegado a él como si fuese su sombra esperando la oportunidad de adelantarlo, aunque ninguno de los dos dio su brazo a torcer en ningún momento y a esa pelea se unió Danny Kent.

En el último giro los tres pilotos buscaron su oportunidad y el más inteligente acabó siendo Alex Márquez, quien buscó la trayectoria exterior de la recta que precede al túnel para cerrarse en ese punto, mientras que tanto Miller como Kent se cerraron entre ellos al principio y acabaron pasándose de frenada en la entrada de la curva, lo que les hizo abrirse y ser superados por todo los integrantes del grupo para verse relegados a la quinta y sexta posición, respectivamente.

Alex Rins acabó en la décima posición tras pelear por la séptima, sin éxito, con los italianos Romano Fenati (KTM), Enea Bastianini (KTM) y Niccolo Antonelli (KTM), con Isaac Viñales (KTM), undécimo.

El español Juanfran Guevara (Kalex KTM), que el próximo año continuará bajo la disciplina del equipo de Jorge Martínez “Aspar”, sufrió una caía en la décima vuelta que le obligó a abandonar, como también poco después a Jorge Navarro (Kalex KTM), quien se vio involucrado en otra caída junto al checo Jakub Kornfeil.

Por Juan Antonio Lladós

Motegi (Japón), 12 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Honda) que se adjudicó la victoria en la prueba de Moto3 afirmó que había sido “muy bonito y divertido”.

“Cuando ellos dos se iban a la derecha y se empezaban a tocar yo he visto la posibilidad de frenar por fuera y tarde, pero tampoco demasiado, porque sabía que lo intentarían, pero he visto que entraban colados y que no pasarían. Por eso cuando he empezado la última recta he visto por la pantalla grande que tenía un margen sobre los de detrás y me he quedado más tranquilo”, explicó Márquez.

En realidad Alex Márquez se había planteado la carrera de una manera muy parecida. “Sabía que si salía segundo o tercero a la recta de detrás tenía muchas posibilidades de llegar primero abajo y así lo he hecho”, comentó.

“En la curva anterior no me ha salido como esperaba pero sabía que teníamos un plus de velocidad en las rectas y que ahí podía pasarlos”, reconoció el piloto de Estrella Galicia 0,0.

“A mitad de carrera vi que Miller y yo podíamos tirar un pelín más, porque teníamos algo más de ritmo, pero vi que me intentaban pasar en la siguiente curva y entonces he decidido que tirara él, que llevara el peso de la carrera, que al final ya lo intentaría yo”, manifestó el vencedor de la carrera de Moto3.

Alex Márquex cuenta ahora con 25 puntos de ventaja, por lo que señaló: “Siempre que el margen se vaya aumentado un pelín es importante para tener mas ventaja, y antes de llegar a Australia es bueno ganar en Japón, es importante para nosotros y para llegar con mayor confianza si se puede”.

“Durante el fin de semana no hemos estado delante pero al final ha sido una muy buena la carrera”, recalcó Alex Márquez.

Motegi (Japón), 12 oct (EFE).- El español Efrén Vázquez (Honda), segundo en la prueba de Moto3 en Motegi comentó que en la misma pasó “justo” lo que no querían que pasase, “que se cortara la carrera al principio”, pero que tenían “buen ritmo”

“La verdad es que sabíamos que teníamos muy buen ritmo y me he concentrado para intentar cogerlos y cuando lo he conseguido se han puesto a rodar ellos rápido y se nos ha complicado un poco todo”, comentó Vázquez.

No obstante, Efrén Vázquez aseguró que la segunda plaza no le sirve. “Lo he hecho por mi y por la gente que me está ayudando pues está todo firmado. En Aragón había que entregar las últimas listas y hemos ido uno por uno a todos los equipos de Moto3 y Moto2 y el que no lo tiene hecho necesita dinero, porque sino no puede cogernos”, lamentó.

“En 2015 entrará una nueva etapa en mi vida, o en otro campeonato, que lo hemos dejado un poco en el aire porque de momento no tenemos nada, ni contacto con nadie ni nada por el estilo, y si puedo ganarme la vida en las carreras bien y sino pues empezaré a ganarme la vida fuera de ellas. Me he casado y quizás ahora estoy viviendo una nueva etapa también”, manifestó indignado por su situación Efrén Vázquez.