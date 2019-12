Amanda Bynes es ingresada a la fuerza en un hospital psiquiátrico

Publicidad

























La polémica actriz, Amanda Bynes, fue ingresada a un hospital psiquiátrico en las afueras de Los Angeles, California, según reportan los sitios de celebridades TMZ y US Weekly.

Bynes, de 28 años, habría sido ingresada con el código 5150 que, de acuerdo a las leyes de California, permite aislar a una persona que muestra problemas mentales en contra de su voluntad. Algunas fuentes anónimas aseguran que estará en el hospital durante 72 horas, aunque se podría extender su estancia por los siguientes 14 días.

La actriz de películas como Hairspray (2007) y de series televisivas como The Amanda Show (1999 – 2002) y What I Like About You (2002-2006) fue detenida en septiembre pasado por arrestar bajo la influencia de alguna droga; desde entonces ha protagonizado algunos escándalos como asegurar que su padre abusó de ella e intentar robar en dos tiendas el mismo día.

A través de Twitter aseguró que sus declaraciones sobre su padre, fueron producto de un problema en su cabeza: “El microchip en mi cerebro me forzó a decir esas cosas, pero es él quien pidió que me colocaran el microchip”.

Lea también:

FOTOS: La actriz porno Christy Mack muestra sorprendente recuperación

VIDEO: Vean a Robin Williams en su última película navideña

La nueva chica Bond será Léa Seydoux

MÁS DE ENTRETENIMIENTO AQUÍ