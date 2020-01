Nobel de la Paz 2014: Así reaccionaron Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi

Publicidad





















Los activistas Malala Yousafzai (Pakistán) y Kailash Satyarthi (India) fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz “por su lucha en contra de la opresión a los niños y jóvenes y el derecho de todos los niños a la educación“, según anunció esta madrugada el Comité Nobel Noruego.

“Los niños deben de ir a la escuela y no ser explotados financieramente”, declaró el Comité Nobel. Para Thorbjon Jagland, presidente de este comité, es un importante que “un hindú y una musulmana, un indio y una paquistaní se unan en la lucha por la educación y en contra del extremismo”.

Al respecto, la Fundación Malala Yousafzai publicó a través de su página oficial en Facebook que la activista de 17 años emitirá un comunicado oficial cuando regrese de la escuela. Malala es la primera persona menor de edad en ser galardonada con esta distinción.

Por su parte, Kailash Satyarthi celebró con medios locales su nombramiento. “Mi filosofía es que soy amigo de los niños. No creo que se les deba trarar como sujetos de caridad. Esa es una retórica de los viejos”. En entrevista con el diario The Times of India, el activista comentó: “Por lo general, las personas relacionan a la infancia con estupidez o con ser demasiado tontos”.

¿Quién es quién?

Kailash Satyarthi es la quinta persona originaria de India en recibir el galardón. Anterior a él se encuentran: Amartya Sen, quien ganó en Economía en 1998; la Madre Teresa de Calcuta (nacida en Albania, posteriormente obtuvo la ciudadanía india) ganó en la misma categoría en 1979. En 1930 ganó el Nobel de Física C.V. Raman y en 1913, Rabindra Nath Tagore se convirtió en la primera no europea en recibir la distinción, aunque lo devolvió en 1919 en protesta por la masacre de Jalianwala Bagh.

Malala Yousafzai comenzó a escribir un blog en la BBC a los 12 años. En sus publicaciones narraba la vida cotidiana de las mujeres bajo el régimen talibán. Hace tres años, el 9 de octubre de 2012, fue atacada con un disparo en la cabeza por integrantes del Talibán.