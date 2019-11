Publicidad









“Siéntete apretada y querida de nuevo”. Este es el particular eslogan de las cremas vaginales que prometen “devolver” la sensación de virginidad a las mujeres y cuya principal promesa de valor es restaurar la “juventud” de los genitales.

“18 Again” es una de estas pomadas. Recientemente, millones de mujeres compraron esta crema. Como consecuencia, comenzaron a reseñarla y podemos decir que, mientras unas no están satisfechas con los resultados del producto, otras han decidido burlarse de él. Pueden leer algunas de las reseñas a continuación:

“No gasten su dinero”, escribió una usuaria. “Hagan ejercicios Kegel. Son gratis y quizás funcionan. Este producto me hizo sentir peor. Ni siquiera me terminé la crema. La tiré a la basura”.

Incluso las reseñas más optimistas tenían algo desagradable que reportar: “Estuvo OK. Me gustó el producto, realmente es bueno, pero lo único que no me gustó fue el hecho de que me dejó un aroma extraño después de utilizarlo. Ignorando eso, lo amé”.

“Podrían mejorar el sabor. Ignorando eso, funcionó a la perfección. Definitivamente recomendaría este producto”.

Quizás la reseña más reveladora sea la siguiente: “Este producto no hizo nada. En la caja informa que no es más que un ‘artículo de broma’ y eso es lo que es. Así que creo que gasté mi dinero. Hay quienes dijeron que les ayudó y debo manifestar mi desacuerdo. Esto no vale nada”.

