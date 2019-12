CelebGate: Ex novio de Jennifer Lawrence rompe el silencio sobre filtraciones

Publicidad































El presunto destinatario de las fotos con poca ropa de Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, finalmente habló de la filtración de estas imágenes. Lo hizo durante una entrevista para el programa de televisión “Good Day New York”.

Durante la entrevista, la reportera le preguntó al actor que si algunas de las fotos eran para él. El solo respondió: “Me asombra que cosas como esas pasen en el mundo. Es una lástima”.

Su comentario llega, después de que Jennifer Lawrence rompiera el silencio sobre la filtración de sus fotos. “Simplemente tenía miedo. No sabía cómo esto iba a afectar mi carrera. Solo porque sea una figura pública, una actriz, no significa que yo haya pedido esto. Es mi cuerpo y debería ser mi decisión, y el hecho de que no fuera mi decisión es desagradable. No puedo creer que vivimos en este tipo de mundo”, declaró a la revista “Vanity Fair”.

Además, Lawrence señaló que estuvo tentada a escribir un comunicado: “Cada cosa que he intentado escribir me ha hecho llorar o enfurecerme. Comencé a escribir unas disculpas, pero no tengo nada por lo cual pedir perdón. Estaba en una relación saludable”. Además, señaló que su novio estaba lejos y que por eso le mandó las fotos.

Jennifer y Nicholas se conocieron en 2011, en enero 2013 tuvieron una breve ruptura que supieron resolver de inmediato. Pero en agosto de este año se rumoró que se habían separado definitivamente.