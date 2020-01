7 cosas de las que más se arrepiente la gente luego de tener sexo

Publicidad



















Sexo casual. Algo que muchos intentan y que otros tantos llegan a lamentar. No solo por las consecuencias que puede traer una noche de placer sin precaución, como embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Un estudio de la Universidad de Austin de 2013, que volvió a hacerse viral, reveló que las mujeres son las que sienten más arrepentimiento luego de tener sexo casual. Los hombres, por el contrario, lamentan no haber aprovechado más el tiempo.

Según la investigación, que incluyó a personas de diferentes orientaciones sexuales, las mujeres se arrepentían de haber perdido la virginidad con la persona equivocada (un 24% de ellas lo admitió), engañar a la pareja con otro (23%), e ir demasiado rápido al tener sexo (20%). Los hombres, de manera contrastante, lamentaban no haber sido más extrovertidos con las mujeres (27%), no haber tenido más aventuras en su juventud (23%), no haber aprovechado más su época de soltero (19%) y no haberse llevado a la cama a alguien más atractivo (17%). En esto aventajan a las mujeres, cuyo 10% de las encuestadas expresó esta misma inquietud.

