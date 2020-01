¡Que qué! Este hombre se hace pasar por Adolfo Hitler en Tinder para conquistar mujeres

Publicidad











































En Tinder parece que olvidaron que Adolfo Hitler causó uno de los mayores genocidios de la Historia, que fue uno de los principales actores de una de las más grandes guerras que definieron la geopolítica y sociedad mundial y que en sus relaciones personales no precisamente tenía el mejor historial (que lo diga la pobre Geli Raubal, su sobrina, quien se suicidó en los años 30).

No, eso no importa a la hora de conquistar mujeres. No en esa red social.

Un internauta que ha adaptado el perfil del dictador a los tiempos de hoy, se toma muy en serio su papel a la hora de interactuar con mujeres en la aplicación de moda. En su perfil se puede ver que tiene 22 años y que es “la solución final de los problemas de soledad”. Esta descripción, por supuesto, es una negra referencia a cómo se llamó el genocidio cometido hacia los judíos de Europa en los años 40, informó Complex.

El Hitler de Tinder habla de sus contemporáneos como si fuesen jovencitos de su edad, o eso es lo que se puede ver en las capturas de pantalla que mujeres que han interactuado con él han publicado en internet. Habla mal de Mussolinni y cuando una mujer le dijo “deberías ser baneado de esta red”, él solo respondió: “Pero si ya lo hicieron en Europa. Malditos rusos”. También bromea diciendo que lo descongelaron y que presentará un stand up comedy llamado “The Lolocaust”.



Más allá de la indignación al parodiar la figura de este controvertido personaje histórico, parece que el internauta escondido detrás del mismo no carece de ingenio, ya que varias mujeres le han contestado.

Ahora bien, el Hitler real también tuvo éxito con las mujeres. Luego de su fallida relación con Geli Raubal, los nombres históricos más conocidos detrás de su figura son Magda Goebbels, esposa de su Ministro de Propaganda Joseph Goebbels, quien lo adoraba a tal punto de nombrar a sus seis hijos con Joseph con la letra H. Y Eva Braun, su eterna amante, con quien se casó antes de suicidarse en un búnker de Berlín en 1945.

¿Le darían su “aprobación” en esta red social?