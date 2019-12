FOTOS: Convierten a Mr. Bean en protagonista de obras de arte

Publicidad



















Mr. Bean es una obra de arte. No, en serio lo es. Un artista e ilustrador ha “pintado” el personaje cómico de televisión y de películas de Rowan Atkinson en las obras maestras de Leonardo da Vinci, Rembrandt y William-Adolphe Bouguereau.

Rodney Pike, con sede en Louisiana, EE.UU., cuenta a Metro por qué utilizó photoshop para incorporar la cara de Bean en obras de arte.

¿Por qué hiciste este proyecto?

– El concepto no es muy diferente al de Atkinson: son simplemente absurdos. He creado más de 30 foto-manipulaciones utilizando Rowan Atkinson como el tema principal en el transcurso de tres a cuatro años y él es, por mucho, mi tema más popular.

¿Así que eres un gran fan?

– El personaje Mr. Bean ha sido y sigue siendo, por mucho, mi tema más popular. Rowan Atkinson también, con su popularidad, me ha ganado una gran cantidad de exposición internacional.

¿Querías mostrar tu amor por Mr. Bean con tus imágenes?

– El punto del proyecto es divertirse y experimentar con nuevas técnicas.

¿Por qué te hiciste fan de Mr. Bean?

– Yo viví en el Reino Unido durante tres años a principios de los años 80 y he visto todos los episodios, así que he sido un fan desde hace mucho tiempo de su comedia única.



¿Cómo decidiste qué retratos usar para poner su cara con photoshop?

– Me gusta usar las obras de los llamados “Maestros Antiguos” para la mayor parte de las piezas. La combinación de grave y absurdo siempre es divertido, por lo menos para Rowan Atkinson. Además, está la mezcla de dos clásicos: el arte clásico y comedia clásica.



¿Estás pensando en seguir usando Mr. Bean en otras obras de arte?

– Quién sabe lo que depara el futuro, pero es ciertamente posible. Mientras el personaje de Mr. Bean siga siendo popular, voy a seguir creando estas obras absurdas y espero que divertidas.