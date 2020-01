¿Cómo se vería la versión más bella de su cara? Este artista lo revela

Publicidad













































































Scott Chasserot es un fotógrafo de Francia. Él creó el proyecto “Original/Ideal”. En este pide a individuos que posen para él en dos retratos: uno real y uno modificado. El primero es un retrato común y corriente, el segundo muestra la misma foto editada, y exhibe las ideas que cada sujeto tiene sobre la que sería su “apariencia ideal”.

Para identificar la “apariencia ideal” de cada participante, Chasserot reporta que utilizó electroencefalogramas, con los que logró detectar las características físicas que más perturbaban a sus participantes.

Pueden leer la entrevista que Chasserot dio a Publimetro a continuación:

¿Cómo surgió este proyecto?

La idea surgió cuando vi a una mujer con sandalias en el metro, ella tenía cuatro dedos en cada pie, una deformidad congénita. Mi reacción inmediata fue pensar cuán valiente/inteligente era para no dar importancia a la opinión de otros sobre su apariencia. Además de que, a pesar de su deformidad, decidió utilizar sandalias en un día muy caluroso.

Esto me hizo pensar cómo proyectamos nuestras personalidades y nuestra neurosis en otras personas, todo el día, todos los días. Me pareció que un retrato fotográfico era una la mejor manera de representar este concepto que, básicamente, muestra cómo siempre deseamos ser considerados bellos por otras personas.

No le pregunté a mis sujetos qué les disgustaba de sus cuerpos, solo los analicé a través de electroencefalogramas.

¿Por qué decidiste crearlo?

Estudié psicología en la universidad y siempre he estado interesado en esa rama aunque me he dedicado a la fotografía desde que me gradué. Además, siempre me han gustado los retratos, así que este proyecto combinó dos intereses míos.

¿Cómo lo llevaste a cabo?

Los sujetos son personas que contacté a través de amigos y colegas. He estado trabajando en este proyecto durante varios años y, una vez que las personas se enteraron de lo que estaba haciendo, fue más fácil conseguir voluntarios con rostros, cuerpos e historias interesantes.

¿Cuál ha sido la respuesta que ha recibido este proyecto?



Me sorprendió descubrir que, en algunos casos, las fotos que provocaron las reacciones más intensas habían sido manipuladas al extremo. Esa es una de las fallas en mi metodología. Estoy esperando mejorar el método para medir y diseñar la imagen “ideal” de cada persona. Es interesante que las preferencias de todos los participantes se inclinan hacia los cánones de belleza ya establecidos, como la simetría, los ojos grandes y la división de lo masculino y lo femenino.

En la galería podrán encontrar las fotografías de Scott Chisserot. A continuación podrán encontrar los vínculos para su trabajo:

Para el proyecto “ Original/Ideal”: www.originalideal.com

Página personal: www.scottchasserot.com

Esta es la tecnología usada por el artista para crear sus piezas: www.emotiv.com

